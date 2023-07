V rámci aktuálního evropského turné se newyorská kytarová legenda, zpěvák a kytarista Adam Bomb vrací v květnu až červenci do Čech, aby tu rozehrál nenapodobitelnou rock'n'rollovou show plnou ostrých riffů kytar i pyrotechnických efektů.

Adam Bomb | Foto: Adam Bomb

Svou tvorbou i osobitou podiovou prezentací je Adam Bomb našemu publiku dobře známý. Jeho návrat na naše pódia je vždy netrpělivě očekáván i vítán. A tak lovosický Altros Rockfest 2023 nadchne v lovosickém lesoparku Osmička v sobotu 15. července večer.

Ovšem první zmínky o Adamově hudební kariéře se datují do roku 1979, kdy už jako čtrnáctiletý zakládá společně s vokalisou Geoffem Tatem (Queensryche) skupinu Tyrant. Zlomový okamžik přišel o rok později, kdy se setkal s Eddiem Van Halenem a absolvoval u něj několik kytarových lekcí. Stejný rok nastoupil v Seattlu do skupiny TKO, s níž později natočil své vůbec první album. V roce 1981 se pak už dostal do užšího výběru v konkurzu na tehdy právě uvolněné místo kytaristy u skupiny Kiss, odehrál s nimi tři skladby.

Zdroj: Youtube

Adam Bomb - I Wanna Forget You (Just The Way You Are) Zdroj: YouTube.com/Adam Bomb

V roce 1982 se Adam odstěhoval do Hollywoodu, kde žil a zkoušel ve společném domě s Izzy Stradlinem (ano, to on později stál u zrodu Guns N' Roses) a právě se formující skupiny Black'n'Blue. Spřátelil se s jejich kytaristou Tommy Thayerem (dnes je v Kiss), který Adama přesvědčil, aby se vydal na sólo dráhu.

Zaskakoval ale také za Yngwie Malmsteena ve skupině Steeler, točil s baskytaristou Cliffem Williamsem z AC/DC, s bývalými členy Aerosmith, Riot a Billyho Idola založil svou první regulerní kapelu.

Od té doby už měl na kontě 14 alb (2 se svým bočním projektem Get Animal), ale i spolupráci s mnoha hudebními velikány včetně Chucka Berryho i baskytaristy John Paula Jonese z Led Zeppelin a mnoha dalšími.

Adamova show jsou opravdovým rock'n'rollovým svátkem, včetně efektních výrazných pyrotechnických efektů.