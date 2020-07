Pátek 17. července nabídne krásnou příležitost, jak strávit pěkné a nevšední chvíle s rodinou. V Malých Žernosekách totiž vystoupí Divadlo bratří Formanů s představením Aladin. A hrát se bude přímo na lodi Tajemství v kotvišti žernoseckého přívozu.

Divadelní loď Tajemství bratrů Formanových je přestavěna z tlačného remorkeru, který vozil uhlí do chvaletické elektrárny. | Foto: Lukáš Trejbal

Diváci budou putovat exotickou krajinou za velkým dobrodružstvím, slibují pořadatelé a zvou do světa příběhů Tisíce a jedné noci. Začátek představení je v 18 hodin, přítomné děti by měly být starší šesti let.