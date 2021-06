Koncertem litoměřické ZUŠ po roční „koronapauze“ - a k tomu ještě před diváky, opět ožilo Divadlo K. H. Máchy. A protože je závěr školního roku, tak koncertem absolventským.

Jakub Hanč na absolventském koncertu ZUŠ v Máchově divadle. | Foto: Miroslav Zimmer

Koncert to byl výjimečný – na jeho úrovni a výkonech účinkujících totiž nebyl mnohaměsíční výpadek znát! „Pandemie nám sice ‚přetrhla nit‘, ale my jsme teď krásně navázali,“ tvrdí ředitelka Dominika Valešková. A ocenili to i posluchači, kteří akci v zatím ještě omezeném počtu navštívili. „Je vidět, že děti s učiteli v rámci možností distanční i nedistanční výuky opravdu poctivě pracovali,“ vyjádřil své pocity jeden z nich.