Kinematograf bratří Čadíků opět přiveze nové české filmy i na Litoměřicko

Litoměřicko – I v tomto roce vyjede Kinematograf bratří Čadíků do českých a moravských obcí a měst, aby promítal kvalitní české filmy široké veřejnosti, a to v období od 1. července do 30. srpna.

Promítač z kinematografu bratří Čadíků Jan Sukup připravuje projektor na první promítání filmu v Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/Karel Pech