Ploskovice - V ploskovickém zámku byla zahájena fotografická výstava „Krajina a krajinný detail“ autorů Karla Pecha a Petra Hermanna.

POTŘETÍ. Karel Pech (vlevo) a Petr Hermann vystavují společně již potřetí. | Foto: Jana Michálková

Karel Pech je profesionálním fotografem, už jedenáct let pracuje pro Deník, největší regionální noviny v České republice, a věnuje se především reportážní fotografii. Na výstavě v Ploskovicích však představuje krajinu a krajinný detail Českého středohoří.

Vystavené fotografie jsou spíše odpočinkovou částí jeho tvorby, jeho bydliště u brány Českého středohoří v Chodovlicích na Třebenicku přímo vybízí pořizovat fotografie přírody po celé roční období.

Petr Hermann, bývalý středoškolský učitel matematiky a fyziky z Litoměřic, se věnuje fotografování jen jako své zálibě. V Ploskovicích vystavuje snímky českých a slovenských hor pořízené na cestách v posledních letech a snímky národních parků v Collorado ve Spojených státech amerických, které nafotil letos v červenci.

„Nezvykle červené skály, oblast se zajímavými stromy a dramatická atmosféra krajiny v polohách nad tři tisíce metrů nad mořem – to jsou právě motivy detailů, které mě baví,“ říká Hermann, Litoměřičanům známý především jako autor fotografií města. „Na Litoměřice se chystám znovu, ale zatím nechci prozradit jakým způsobem. Tuto práci plánuji tak na dva až tři roky a prozradím pouze, že by se mělo jednat o černobílé fotografie,“ naznačil.

Výstavu „Krajina a krajinný detail“ si mohou návštěvníci Ploskovic prohlédnout ve 2. patře zámku v jeho běžné návštěvní době, a to až do 31. října. V září denně od 9 do 17 hodin mimo pondělí, v říjnu od 9 do 16 hodin mimo pondělí a úterý.

„Přestože mají oba autoři k fotografii rozdílný přístup, jedná se o tematicky ucelenou řadu, kde si fotografie nekonkurují,“ shrnul při zahájení výstavy akademický sochař Libor Pisklák.