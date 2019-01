Litoměřická hudební soutěž nabírá na prestiži LITOMĚŘICE – Rockové kapely mají letos znovu šanci zviditelnit se prostřednictvím soutěže Rock Kalich. Ta v Litoměřicích proběhne již potřetí.

Loňským vítězem soutěže Rock Kalich se stala pražská kapela Flattus | Foto: Radim Tuček

Nultý ročník v roce 2005 byl ještě spíše regionální záležitostí, neboť z deseti přihlášených kapel byla pouze jedna mimo okres. Loňský první ročník byl z tohoto pohledu zajímavější. Do Litoměřic již přijížděli muzikanti z celé České republiky a o vítězství bojovalo celkem třicet kapel.

„Letos bude jejich počet ještě vyšší, protože nyní, téměř dva měsíce před uzávěrkou přihlášek, poslalo své demonahrávky již přes dvacet skupin,“ uvedl Antonín Němec, hlavní pořadatel soutěže z litoměřické knihovny K.H.Máchy, která projekt podporuje.

Klání znovu proběhne ve spolupráci s klubem Dynamo. „U nás budou stejně jako vloni dvě nebo tři semifinálová kola podle počtu kapel,“ sdělil Jan Varcl, hudební dramaturg Dynama.

Cílem podobných soutěží je dát šanci mladým muzikantům prezentovat se a navázat kontakt s domácí hudební scénou. Na druhou stranu je to také možnost představit místnímu publiku poznání nových zajímavých kapel a hudebních trendů. Podmínkou soutěže je původní originání tvorba.

„Soutěžit v hudbě je sice trochu zvláštní, ale na druhou stranu je to jedna z možností, jak se zviditelnit. Prosadit se v Česku s rockovou hudbou je totiž bohužel stále těžké,“ podotkl Jakub Troníček, bubeník pražské kapely Flattus, která soutěž Rock Kalich vyhrála v loňském roce.