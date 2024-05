Policie v Litoměřicích rozluštila sérii vloupání do rekreačních objektů. Pachatelem má být 27letý muž, který čelí obvinění z krádeží s škodou přesahující 300 tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Litoměřickým policistům se podařilo objasnit sérii vloupání do převážně rekreačních objektů. „Sedmadvacetiletý muž z Úštěcka se měl v období od června 2023 do května tohoto roku v litoměřickém okrese vloupat do více než dvou desítek objektů. Jednalo se převážně o rekreační objekty na Litoměřicku a Úštěcku,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Pachatel z chat odnášel různé nářadí, cennosti a další věci, které mohl zpeněžit. Způsobená škoda je odhadnuta na více než 300 tisíc korun. Policie z toho obvinila právě muže z Úštěcka. Klade mu za vinu vloupání a poškození cizí věci. Pokud mu budou skutky prokázány u soudu, může strávit až pět let za mřížemi.

Obviněný je nyní umístěn ve vazbě.

