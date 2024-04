Jak se Milan B. přiznal, toho dne popíjel pivo, vodku a kouřil marihuanu. Před 22. hodinou večer si u Mírového náměstí našel známého, s nímž měl nevyřízené účty z dopolední grilovačky u Labe a pozdějšího popíjení v hospodě Na Koreji. „Ve stavu mírné, nejvýše střední prosté opilosti přistoupil k sedícímu poškozenému a udeřil jej nejméně třemi údery tesařským kladivem do hlavy, trupu a ruky,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan s tím, že útočná zbraň vážila necelý kilogram. Poškozený muž se snažil utéct směrem k městskému úřadu, obžalovaný ho ale doběhl a pokračoval v úderech kladivem, nebo přinejmenším pěstí.

Zranění nebyla vážná, pojišťovna si za léčbu účtovala kolem 20 tisíc. „Byl jsem pár dní v nemocnici na pozorování,“ popsal o 10 let mladší poškozený, jenž byl v té době bezdomovec a kterého přivedla eskorta z výkonu trestu kvůli krádeži. Útok si i po roce pamatuje. „Po psychické stránce na tom nejsem dobře, mám strach z lidí,“ svěřil se. Podle znalců bylo vzhledem k opilosti obou otázkou náhody, která část hlavy a jak silná kost lebky bude úderem kladivem zasažena. „V případě zasažení obličeje kladivem by hrozily zlomeniny obličejových kostí s rizikem vdechnutí krve při průvodním krvácení, což by poškozeného ohrožovalo na životě dušením,“ dodali znalci.

Obžalovaný se toho dne nespokojil pouze s útokem na známého a vrazil do hospody Říp. „Po slovech, jestli s ním má někdo další problém, přistoupil k sedícímu poškozenému, kterého poté, co se otočil, nejméně jednou udeřil kladivem na krajinu levého úhlu dolní čelisti,“ popsal žalobce Jan s tím, že muž kladivem mlátil i do dvou dalších hostů.

K útoku na prvního poškozeného se obžalovaný víceméně přiznal, k tomuto bodu obžaloby se vymezoval. „Tam neměla žádná rána padnout, to byla nešťastná náhoda. Tím kladivem jsem se ale praštil já. Zalehli mě, já se z toho dostal a odešel, pak mě zatkla policie,“ popsal obžalovaný.

Muž je ohrožen trestní sazbou 5 až 12 let. Neulehčí mu, že se už dříve dopustil podobného zločinu a za ublížení na zdraví ho odsoudil okresní soud v Mělníku. Proces pokračuje ve středu výslechem znalkyně, pak kvůli nezastižení svědků nejspíš senát hlavní líčení odročí na zatím nespecifikovaný termín.

