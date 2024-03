/VIDEO/ Přísný trest dostal dnes, v pondělí 25. března, dřívější lovosický místostarosta Miroslav Závada od ústeckého krajského soudu. Předloni v lednu v hotelu ve Straškově střelil do břicha při potyčce tehdejšího manžela své milenky, který je tam přistihl. Závada s obhajobou, že rána vyšla náhodou, neobstál.

Soud s Miroslavem Závadou pro něj dopadl nepravomocným rozsudkem 12 let | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Žalobce Vladimír Jan během několik měsíců trvajícího dokazování nakonec zpřísnil původní právní kvalifikaci vraždy se sazbou 10-18 let na vraždu s rozmyslem s až 20letým trestem a navrhl 12 let. Soud názoru přitakal s připomenutím, že poškozený se do pokoje snažil dostat několik minut, a tak byl čas na to, aby vše dopadlo jinak.

Během této doby Závada mohl zbraň zajistit proti střelbě či varovat soka, že ji má. Místo toho s ní manipuloval tak, že několik vteřin po vstupu poškozeného byl schopen vystřelit a také tak učinil. „Jednání spočívající ve výstřelu bylo zaviněné, vědomé a chtěné,“ shrnul soudce Martin Parolek s tím, že úmysl byl nepřímý.

Vstali noví petičníci. Po městu chtějí, aby znovu změnilo názor na rudoarmějce

Závada se hájil tím, že na poškozeného nemířil a rána vyšla nejspíš náhodou při potyčce. Zákonně drženou pistoli nosil prý běžně odjištěnou i nabitou. Soud ale jeho výpověď považoval za nedůvěryhodnou. Obhajoba přesto pro klienta navrhovala zproštění viny s tím, že nedávalo smysl, proč by Závada chtěl muže zabít.

12 let má Závada strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou. Obžalovaný musí také zaplatit pojišťovně za léčbu poškozeného skoro 300 tisíc korun. Samotného poškozeného senát s žádostí o odškodné přesahující 2 miliony korun za utrpěnou posttraumatickou stresovou poruchu odkázal na občansko-právní řízení. Podklady nebyly podle soudu dostatečné.

Podzemní továrna Richard nedá spát. Badatelé se pokusili provrtat do sklepení

Mezi polehčujícími okolnostmi soud shledal jen bezúhonnost, když obžalovaný vinu vytrvale popíral a pokud projevil nad něčím lítost, tak jen nad sebou. Rozsudek je nepravomocný, obžalovaný se na místě odvolal do viny i trestu. Státní zástupce si ponechal lhůtu, zmocněnec se odvolal.

Miroslav Závada má aktuálně ještě jeden problém se zákonem. V únoru ho policie zadržela kvůli podezření z podvodu. Podle dosavadních informací je z něj obviněna ještě Závadova milenka, která v aktuálním procesu účinkovala i jako svědkyně. Tento další trestný čin se měl týkat jejího vyplácení Krajskou majetkovou, kde Závada působil jako manažer.