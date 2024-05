Obrazovka zčernala a byl konec. Podvedený muž z Litoměřic přišel o milion korun

V projednávaném případě má soudce Jiří Fellner rozseknout, komu patřilo 9 různě vysokých částek, které putovaly z Jirmanova osobního účtu na účet destinačky v letech 2020-23. Celkem jde o částku kolem 3,6 milionu. To, co zaznělo u soudu od Jirmana a advokátky, naznačuje, že exředitel DAČS organizaci z vlastních prostředků dotoval. Podle toho, co u soudu naznačil zástupce insolvenčního správce, ale mohlo naopak jít o vrácení peněz, které si Jirman z agentury bez vědomí správní rady a bez písemných smluv dříve vybral.

Jirman tvrdí, že šlo o jeho peníze. „Trváme na tom, že to nebyla vratka půjčky,“ sdělila jeho advokátka. Důkazní nouze je momentálně spíš na straně insolvenčního správce. Ten připustil, že má v účetnictví organizace zmatek. „Byly nám předány jen kusé materiály, celkový přehled účetnictví nemáme,“ řekl zástupce TP Insolvence s tím, že část podkladů má policie, další doklady zřizovatelé destinačky - biskupství, město a kraj. „Chápu složitost té situace,“ vyjádřil se soudce Fellner a jednání odročil na říjen za účelem doplnění důkazů z obou stran a pokračování dokazování.

K tělu spící dívky se otčím prostříhával. Znásilnil i kamarádku nezletilé

Luděk Jirman k soudu dorazil v modré košili a lehké manšestrové bundě. Při jednání měl většinou zavřené oči, brýle položené na stole, v ruce třímal občanku. Navenek nebyl nervózní, nechal mluvit advokátku a po skončení jednání souhlasil s krátkým rozhovorem.

První dotaz reportéra směřoval přímo k jeho sporu s insolvenčním správcem. „K tomu můžu říct jedinou věc. Ta organizace byla od samého počátku podfinancovaná. Ty informace byly v dokumentech, které procházely orgány společnosti. A že někdo tvrdí, že ne, tak to bude muset prokázat u soudu,“ uvedl Jirman.

Deník se zajímal i o jeho postoj k policejnímu vyšetřování jeho dřívějšího manažerského působení. „Ve svém vlastním zájmu k tomu nemohu nic říct. Co budu potřebovat říct, řeknu orgánům, až se mě na to zeptají. A zatím k tomu nedošlo,“ reagoval Jirman.

Ten nekomentoval ani to, jestli už na policii vypovídal, nebo ne. A to s tím, že je vázán mlčenlivostí. „Ale rozhodně můžu říct, že mi zatím žádné obvinění sděleno nebylo,“ zdůraznil exředitel.

Série vloupání na Litoměřicku vyřešena. Podezřelý muž na soud čeká ve vazbě

Jirman dál bez bližších podrobností dodal, že litoměřickou organizaci založili na ústeckém hejtmanství v určitém politickém rozpoložení a od té doby se na kraji vystřídalo několik reprezentací. „Naprostá většina z nich chtěla jenom výsledky a neviděla ani neslyšela na potřeby financování, které byly vždy řádně zdokumentovány a probírány ve správní radě,“ dodal Jirman s tím, že i složení správní rady se měnilo.

Podle Jirmana bylo jeho jediným zájmem to, aby vzniklá značka České středohoří fungovala. „Myslím, že jsme ji vydupali ze země. Důkazem toho je, že i když zakladatelé poslali organizaci do insolvence, tak jak značku, tak i veškeré materiály dál využívají v propagaci cestovního ruchu. A to velice aktivně, dokonce v podstatě i se stejným týmem,“ dodal Jirman.

Ten podle svých slov nyní pracuje v oboru IT. „To znamená v úplně jiném segmentu, který mě naplňuje a umožňuje mi mít víc času na osobní život a seberozvoj,“ uzavřel Jirman.

Mohlo by vás zajímat: Ještě měla plínky, už ji znásilňoval. Matky u milencova sexu s dětmi pomáhaly