Do středu jeho zájmu se dostal prodlužovací kabel včetně zásuvek, lidově zvaný pes nebo jezevčík, který byl v ložnici, kde požár začal. V prodlužováku byly zapojeny drobné elektronické spotřebiče včetně nabíječky notebooku a větráku.

Dvě z pěti zásuvek této prodlužovačky, která byla položena na posteli, vykazovaly značnou degradaci znaky působení požáru zevnitř. „Vše zatím nasvědčuje tomu, že požár začal vlivem elektrické disfunkce na prodlužovacím kabelu na posteli,“ shrnul Lukáš Marvan, mluvčí krajských hasičů.

Hasiči popsali, že se lidé v domě snažili požár řešit. „Zadýmení zjistil syn majitele. Majitel seběhl ze své ložnice do pokoje o patro níž, vzal hořící matraci a lůžkoviny do rukou a běžel s nimi přes chodbu do obývacího pokoje směrem ke dveřím na terasu,“ vylíčil mluvčí hasičů s tím, že ale dveře byly zamčené.

K rozsáhlému popálení muže pravděpodobně došlo tehdy, když nesl hořící matraci na terasu. Když narazil na zamčené dveře, položil ji na pohovku, aby otevřel. Během toho ale hořící matrace zapálila pohovku v obývacím pokoji a následně i hořlavé materiály v okolí. „Požár se dále rozšířil do kuchyně a zplodiny zaplnily celé první patro,“ uvedl dál Marvan.

Jak bezpečně používat prodlužovák? Nakupujte kvalitní certifikované prodlužovací kabely s pojistkou ve specializovaných elektroprodejnách.

O tom, co potřebujete do prodlužováku zapojit a jestli doma nebo venku, se poraďte s prodavačem ještě před nákupem.

Nezakrývejte prodlužovací kabel kobercem nebo dekou, nenechávejte ho déle zamotaný nebo zauzlovaný, neskřípejte ho skrz zavřené dveře.

Nedávejte prodlužovací kabel tam, kde by se mohl namočit, zejména do koupelny, pokud tam není sucho.

Jestliže je prodlužovací kabel horký na dotek, ihned ho včetně připojených zařízení odpojte z elektřiny.

Pořiďte si do domácnosti hlásiče a hasicí přístroj.

Pokud by se předběžné závěry vyšetřování ukázaly jako platné, nebylo by to velké překvapení. Při zběžném pohledu na „svodky“ hasičů je totiž patrné, že technické závady na nekvalitním prodlužováku nebo příliš mnoho zapojených spotřebičů a proudové přetížení „jezevčíka“ způsobily požár už i jinde než v Litoměřicích.

Podrobné rady, jak nakupovat a používat prodlužovačky nebo rozdvojky, jsme přinesli už dříve v Deníku.

