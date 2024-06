Litoměřická policie požádala veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti zatím neznámého muže. Zachytily ho kamery v jedné z místních prodejen.

Litoměřická policie pátrá po totožnosti tohoto muže. | Foto: Policie ČR

Kdokoliv muže pozná, nebo on sám, měl by zavolat na tísňovou linku 158, případně přímo na litoměřické obvodní oddělení na číslo 974 436 651. „Tato osoba by nám mohla pomoci objasnit důležité skutečnosti a přispět k řádnému objasnění věcí v souvislosti s majetkovou trestnou činností,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.