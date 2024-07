Strážníci Městské policie Litoměřice zdrželi v červenci několik podezřelých z krádeží horských kol. Snadné to ale neměli - museli se proběhnout i použít donucovacích prostředků.

Jeden případ se odehrál ve středu 10. července večer na litoměřickém sídlišti Střed. Hlídka strážníků si tam všimla dvojice s horským kolem. Vypadalo jako to, jehož popis měli hlášené jako ukradené. „Svého lupu se dvojice ovšem dobrovolně nechtěla vzdát, a tak jeden z podezřelých chtěl na odcizeném kole strážníkům ujet. To se mu ovšem nepodařilo a za použití donucovacích prostředků musel být zpacifikován,“ popsali strážníci.

Ani druhý z podezřelých neunikl. „Ukryl se do hustého křoví a i on musel být za použití donucovacích prostředků zpacifikován a zadržen,“ doplnili strážníci s tím, že následně byli oba i s kolem předáni do rukou Policie ČR.

Hlídka městské policie byla všímavá i ve čtvrtek 18. července. U Horního nádraží ve večerních hodinách spatřila osobu s jízdním kolem, odpovídajícím popisu stroje ukradeného z prostor fitcentra u Jiráskových sadů. Ani tento podezřelý na nic nečekal a dal se na útěk. „Během delšího pronásledování, kdy strážníci za mladým trénovaným mužem museli běžet, se jej i s přispěním veřejnosti podařilo dostihnout a za pomoci donucovacích prostředků zadržet,“ vylíčili zástupci Městské policie Litoměřice.

Odcizené kolo bylo předáno majiteli, zadržený mladík byl také předán Policii ČR k dalšímu šetření.

