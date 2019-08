Těm dnes pochopitelně vévodí internet. Nebylo tomu tak vždycky: dlouhou dobu mohli lidé naleznout seznamovací inzeráty např. v novinách. Historické výtisky ukazují nároky tehdejších svobodných mužů: často se v nich objevují požadavky, aby žena nebyla stižena souchotinami a měla věno.

Internet s sebou přinesl ale trochu jiné věci. A nejsou to jen pozitiva. Potvrzuje to sexuoložka a odbornice na vztahy Laura Janáčková. „Obecně se lidé snaží prezentovat ve společenském styku lépe, než je reálný obraz. Klasickým příkladem bývá posílání fotek, na kterých je žena obvykle zobrazena v co nejpříznivějším světle,“ vysvětluje.

Fotografie u cizího auta

Muži ale na tom nejsou o nic lépe. „Nebudu říkat, že mě nezaujala fotografie na jeho profilu, kde stál opřený o poměrně luxusní auto,“ vyprávěla důvěrně třiatřicetiletá Marie. „Pak se ale ukázalo, že to nebylo jeho auto. Přišlo mu to hrozně vtipné. Nejsem žádná zlatokopka, ale když mi lhal v tomhle, v čem dalším mi bude lhát?“

Při konzultaci se skupinkou mužů na zahrádce kavárny se ale ukazuje tato praktika jako poměrně častá. A muži s tím žádný etický problém nemají. „Ženy se vylepšují make-upem, vyzývavým oblečením. Tak se třeba vyfotíme s autem, které není naše,“ shrnul mužský pohled pětatřicetiletý Milan.

To je ale jiné při reálném setkání, kdy si člověk během několika sekund utvoří představu o prvním dojmu, spojeném s atraktivitou, osobní sympatií a životní energií. „Na základě neverbální komunikace je pak možné lépe než přes internet rozumět skutečným motivům a významu dané komunikace. Čichové vjemy se zpravidla projeví až při bližším kontaktu,“ vysvětluje sexuoložka.

Přesto nelze jednoznačně říci, že hledání partnera přes internet je ztráta času. „Internet nám totiž dává možnosti poznat se s partnerem, se kterým bychom se pravděpodobně nesetkali,“ dodala Laura Janáčková.