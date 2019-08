Legislativně tomu napomohla legalizace potratů, z lékařského hlediska zase dostupnost hormonální antikoncepce. V důsledku řady změn již ženy nejsou jen „továrnami na děti“ a otcové se o své potomky musí (alespoň teoreticky) starat stejně jako matky.

Pohled na emancipaci však nevyhodnocují všichni jen pozitivně. Z ankety Deníku Jak milují Češi vyplývá, že negativně vnímá emancipaci desetina mužů, ale jen pět procent žen. Výsledky však poznamenal rozdíl mezi množstvím ženských a mužských respondentů.

Ještě větší rozdíly panovaly u otázky, zda jsou si muži a ženy rovni v přístupu k sexu a ve společenském životě: většina mužů si myslí, že ano, ženy s takovým tvrzením souzní daleko méně.

Vnímání a prožití sexu

Mezi oběma pohlavími pak panují také rozdíly ve vnímání a prožívání sexu. „Moderní pojetí zaměřené na rovnost pohlaví považuje rozdíly mezi ženskou a mužskou sexualitou za genderové stereotypy, které rychle vymizí,“ upozorňuje sexuoložka Laura Janáčková.

„Evoluční sexuologie však dokazuje, že rozdíly jsou v nás hluboce zakotvené a ovlivňují nejen výběr partnera, ale i veškeré partnerské soužití. Jsou to muži, kteří něco chtějí, a ženy, které to mají. Muži touží po větší variabilitě partnerek, pro ženy je důležitý správný výběr partnera, protože jejich investice do eventuálních potomků je vyšší než u mužů,“ dodává sexuoložka.

Podle ní je zároveň obecně známo, že ženy jsou více vzrušivé auditivně , zatímco muže k sexu spíše stimulují vizuální podměty. A obě pohlaví také jinak vnímají samotný termín sex. „Muži si pod ním představují většinou soulož, ženy spíše ‚to před tím, a potom‘,“ uzavírá Janáčková.