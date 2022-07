Staročeská nastavovaná kaše s pečeným kolenem

Doporučuje Šárka Erb Škachová, autorka knih Kuchařka ze vsi, Rande s gurmánkou (nejen) v české kuchyni a foodblogu gurmanka.cz.

Tohle jídlo nemám na stole každý den, ale když se do vařeného kolínka pustím, vždycky s největší péčí. Když hřích, tak ať to za to stojí.

Kolínko jsem vařila s kořením a kořenovou zeleninou. Po uvaření jsem ho dopekla v troubě a potírala marinádou. Tu jsem dělala s tmavým pivem, melasou, zázvorem, sušeným česnekem, špetkou chilli a lžičkou hořčice. Kolínko jsem pekla i s plátky vařeného celeru a několika mrkvemi. Pikantní marináda se parádně hodila i na zeleninu.

Nastavovaná kaše je moje oblíbená. Zbylo mi trochu bramborové kaše, tak jsem přidala podušené kroupy ve vývaru z kolínka, rozetřený česnek, majoránku, sůl a pepř. Hotovou nastavovanou kaši jsem posypala smaženou cibulkou a hlavně jsem přidala jarní bylinky: medvědí česnek, popenec břečťanovitý a trochu tymiánu.

Pečené kolínko jsem servírovala se strouhaným křenem, hořčicovou majonézou, vychlazeným pivem a s nastavovanou kaší a několika kousky pečené marinované zeleniny. Tohle je moje top kombinace.

Kdyby se vyskytl někdo, kdo nejí kroupy, pečené brambory nic nepokazí. Dobře upečené kolínko má spoustu libového šťavnatého masa od kosti, o to mi šlo v první řadě.