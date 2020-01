Zemřel Václav Šašek, masérská legenda z Nagana a kamarád Ivana Hlinky

To, co znamená pro českou fotbalovou reprezentaci a Teplice Eduard Poustka, to byl pro československý později český hokejový národní tým i Litvínov Václav Šašek. Veselá kopa, nevyčerpatelný zdroj zábavy. A také masér i kustod. Ve středu hokej milující země ztratila jednu ze svých legend. Šašek zemřel po dlouhé nemoci. Bylo mu 75 let.

LITVÍNOV V NAGANU. Zleva Růžička, Lang, nahoře Reichel, Šlégr, Ručinský, Beránek a Čaloun. Vepředu masér Šašek a trenér Hlinka. | Foto: soukromý archiv autora