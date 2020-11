Jaké byly první pocity, když jste se dozvěděl, že jste v nominaci trenéra Filipa Pešána?

Pocit to byl strašně příjemný. Byl jsem hodně překvapený, vůbec jsem to nečekal.

Jaký je Filip Pešán a jeho realizační tým, seděl vám?

Určitě. Jak trenér Pešán, tak jeho kolegové Špaček a Straka mají už něco za sebou. Rád bych ještě pod nimi někdy v budoucnu trénoval.

V nominaci na Karjala cup byli celkově tři hráči Litoměřic. Znamená to, že se projekt Dukla vyplácí?

Já si myslím, že ano. V Litoměřicích je perfektní zázemí a na špičkové úrovni.

Všichni tři jste nastoupili proti Rusům, jaké to bylo?

Jasně, že to bylo fajn, zahrát si hokej spolu s kluky.

Vaši kolegové z obrany byli Filip Hronek, Jakub Galvas a Jakub Jeřábek, rozuměl jste si s nimi?

Ano, kluci byli fajn. Snažil jsem si od nich něco vzít.

V realizačním týmu je i bývalý obránce Jaroslav Špaček, snažil se něco dát vám obráncům?

S panem Špačkem jsme nacvičovali oslabení. Pro mě osobně to je velká osobnost.

Celý turnaj vyhrála ruská dvacítka, zaslouženě?

Všechno to jsou mladí, rychlí a precizní hokejisté. Většina z nich hraje pravidelně v KHL a to je vidět, takže za mě zaslouženě.

Zhodnotil byste nám turnaj Karjala cup?

Myslím, že jsme odehráli tři velmi kvalitní utkání.

Líbila se vám Hartwall aréna v Helsinkách?

Hala je pěkná moc pěkná, moderní. Jen mě mrzí, že celý turnaj byl bez fanoušků, tedy přesněji řečeno, do haly byli vpuštěni jen fanoušci na zápasy Finska. To se hned hrálo o poznání lépe. Celý tým byl tento turnaj kvůli covidu jen na zimním stadionu nebo na hotelu, ještě jsme vlastně trávili čas v autobuse.

Hráči část své gáže za turnaj v rámci akce Děkujeme zdravotníci darovali na charitu. Co na to říkáte?

Jsem za tuto akci rád. Přišli s tím starší hráči a my jsme se přidali a společně jsme pomohli dobré věci.

V současné době se připravujete s dvacítkou na MS. Jaké jsou cíle?

Chceme jít zápas od zápasu, žádné utkání nemůžeme podcenit. Je potřeba se pořád zlepšovat a v umístění skončit, co nejvýš.

Jaký je David Bruk, jenž vás vede v Litoměřicích a jako asistent působí také u dvacítek?

Mně se na něm líbí, že ví, kdy zvýšit hlas a kdy naopak emoce klidnit.

V současné době to zažívají všechny sporty, ale musím se přesto zeptat, jaké je hrát hokej bez diváků?

Moc příjemné není, ta podpora od fanoušků chybí. Ale můžeme být rádi, že se alespoň některé soutěže konečně pomalu rozjíždí.

V uplynulých dvou sezónách jste působil v zámořské WHL v Seattlu. Vrátíte se tam?

Po mistrovství světa dvacítek bych měl, ale jestli se to stane, to ukáže až čas.

Měli by podle vás odcházet mladí nadějní hokejisté do nižších soutěží v zámoří nebo by měli raději zůstávat v Česku?

Je to na rozhodnutí každého hokejisty. Například já svého odchodu do zámoří nelituji. Posunulo mě to dál, zlepšil jsem si angličtinu a osamostatnil jsem se.

Máte sen zahrát si v NHL?

To je sen každého hokejisty.

Co udělat proto, aby vás trenér Pešán vybral i příště?

Já doufám, že jsem udělal dobrý dojem. A teď musím makat dál.

AUTOR: JAKUB VÍTEK