"Nedovedu si to vysvětlit, druhý zápas doma, vedeme o dva góly a zase ztratíme body. Jsou to hloupě ztracená utkání, školácké chyby, které se neustále opakují," hledal těžko slova trenér domácího celku Daniel Tvrzník. "I když musím říct, že ten výkon byl celkem dobrý, vypracovali jsme si spoustu šancí. V koncovce jsme vyhořeli, měli jsme dost příležitostí zlomit zápas na naši stranu, bohužel jsme je neproměnili a za to nás Kolín potrestal.“