Před pár dny se klepali, zda vůbec budou vyřazovací boje hrát. Pak ale udolali Kladno a nyní překvapují dál. Hokejisté litoměřického Stadionu téměř okopírovali průběh prvního čtvrtfinálového utkání, ovšem pouze otočený naruby, a domů si vezou stav 1:1 na zápasy.

Ve druhém utkání se dočkali první branky domácí, po Skořepově gólu mohl navýšit z trestného střílení vedení Čachotský, ale neuspěl. V závěru první třetiny srovnal Jánský, stejně jako v prvním duelu tak rozhodla o výsledku druhá část. Tentokrát v ní ale nastříleli tři góly kališníci, domácí Dukla už odpověď nenalezla.

"Jihlava je velký favorit a musím říct, že výhra na ledě soupeře je pro nás tak trošku i nad plán," rozjímal po utkání viditelně spokojený kouč hostů Daniel Tvrzník. "Ani v pátečním duelu ani dnes v první třetině to nevypadalo, jako zápas play-off, takže jsme si k tomu v šatně něco řekli, od druhé třetiny už to mělo náboj i emoce," pokračoval. "Klíčový prvek byl v tom, že dnes se nám povedly i přesilovky a dva góly jsme v nich dali, narozdíl od včera, kdy jsme v nich dvě branky inkasovali."

Frustraci domácího celku potvrdila 39. minuta, kdy uštědřil Matěj Pekr pořádnou sekeru kapitánovi Litoměřic Pavlasovi, který zůstal v bolestech na ledě. Duel ale nakonec dohrál, naopak Pekr se po trestu pět minut plus do konce utkání poroučel do kabin. V následné bitce pomstil svého kapitána Martin Kadlec, který se nebál bitky s domácím Váňou a jihlavského protivníka v krátkém časovém intervalu poslal na led. "Zápasy play-off mají být vyhecované, ale má to být v rámci pravidel. Ten zákrok jsme zatím neviděli, čekáme na video, ale pokud usoudíme, že to bylo nějak výrazně za hranou, podáme stížnost k disciplinární komisi," sdělil Tvrzník.

Po úvodním dvojduelu na ledě vítěze základní části tak platí překvapivý stav 1:1 na zápasy, další dvě utkání se navíc hrají na ledě osmého celku tabulky. V Kalich aréně se v úterý i středu začíná v 18.00. "Jihlava zůstává pořád favoritem, ale hrajeme doma a pořád si tu sérii užíváme. Nemáme co ztratit, tlak je na straně Jihlavy," uzavřel Tvrzník.

Hokej, Chance liga, čtvrtfinále, 2. zápas:

Dukla Jihlava - Stadion Litoměřice 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Skořepa (Pekr) - 18. Jánský (Korkiakoski), 24. Smetana (Jánský), 28. Průžek (Merta, Kadlec), 33. Voženílek (Kadlec, Průžek)

Stav série: 1:1