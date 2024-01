Prvoligovým hokejistům litoměřického Stadionu sobotní zápas 40. kola ve speciálních dresech nevyšel, podlehli pražské Slavii 1:5. Jasno bylo už po první třetině, kdy si hosté vypracovali luxusní tříbrankový náskok.

Prvoligovým hokejistům litoměřického Stadionu sobotní zápas 40. kola nevyšel, podlehli pražské Slavii 1:5. Foto: hclitomerice.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„Soupeř přistoupil k utkání lépe než my, už od začátku zápasu chtěl víc vyhrát, bylo to vidět a od první branky nás k ničemu nepustil. První třetina byla z naší strany hodně špatná, něco jsme si k tomu řekli, druhá třetina se malinko zlepšila, ale pořád to na nic nestačilo a soupeř naopak své vedení navýšil. Ve třetí třetině už si to Slavia zkušeně pohlídala a my jsme se celý zápas k ničemu nedostali, ten výsledek odpovídá tomu, jak jsme hráli, takže hodně špatně,“ řekl litoměřický trenér František Ptáček.

Z předvedené hry radost neměl. „Musíme si k tomu něco říct i kluci si o tom musí promluvit a musíme začít od jednoduchých věcí a snažit se urvat co nejvíc bodů, abychom se dostali někam, kam by si asi všichni přáli. To znamená co nejvýš. Nebudu říkat kam, ale čím výš, tím lépe,“ dodal Ptáček.

„Měli dobrý vstup do zápasu, byli jsme disciplinovaní, pomohli jsme si přesilovými hrami, hráli jsme zodpovědně a přineslo nám to tři body. Víme, jak je v ofenzivě Stadion silný a až na nějaké drobné výjimky jsme domácí nepustili do zápasu,“ uvedl kouč vítězů Aleš Totter.

První liga hokeje, 40. kolo:

HC Stadion Litoměřice - HC Slavia Praha 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 49:42 Costa (Jícha; 5/5) – 09:40 Guman (Knotek, Holý; 5/4), 12:21 Brož (Kulda; 5/4), 18:45 Polák (Strnad, Holý; 5/5), 26:32 Kremláček (Beran, Guman; 5/5), 46:00 Beran (Guman; 5/5). Rozhodčí: Barek, Čáp – Beneš, Maňák. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. Diváků: 1 126.

Litoměřice: Cichoň – Krutil, Jebavý, Černohorský, Benda, Kroupa, Aubrecht, Tůma – Costa, Jícha, Sihvonen – Ton, Vitouch, Senčák – Plos, Korkiakoski, Hrabík – Kordule, Kuťák, Svoboda.

Slavia: Volevecký – Žovinec, Klikorka, Hrdinka, Holý, Kajínek, Kremláček, Stejskal – Beran, Polák, Guman – Průžek, Knotek, Brož – Havrda, Kulda, Strnad – Všetečka, Kucharčík, Slavíček.