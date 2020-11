„Výkon byl dobrý, výsledek špatný. Myslím, že poměr střel jasně ukazuje, na čí straně byla aktivita, bohužel jsme v závěru přišli o všechny body,“ pokrčil rameny zklamaný trenér Stadionu Daniel Tvrzník s odkazem na 35 litoměřických pokusů oproti 23 ranám domácích. „Máme sice v kádru deset juniorů, ale nemůžeme svádět všechno na nezkušenost.“

SOKOLOV ODLOŽEN

Šanci na reparát měli mít kališníci už v pondělí, kdy měl do Litoměřic dorazit Sokolov. „Hostující tým má několik hráčů v karanténě, takže jsme museli duel odložit,“ oznámil Tvrzník s tím, že Stadion se tedy utká až ve středu, rovněž na svém ledě, s jihlavskou Duklou. Start zápasu bude netradičně už v 16.30.

„Není to jen o odčinění nezdaru ze Vsetína. než se nám mladí reprezentanti rozprchnou na mistrovství světa do 20 let, musíme sbírat body, a je jedno, zda to bude Jihlava nebo kdokoliv jiný,“ uzavřel rázně šéf litoměřické lavičky

Jeho celek zůstává s osmi body na třinácté příčce, Vsetín si polepšil na 17 bodů a je třetí. Tabulka je však zkreslena řadou odložených duelů.