Pátou výhru v řadě si připsali hokejisté Litoměřic, kteří se vrátili na osmou příčku a směle míří do play-off.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Kališníci znovu skvěle vstoupili do utkání a ovládli první třetinu 2:0. Na tříbrankový rozdíl navýšil Konečný, jemuž asistoval uzdravený Výtisk, krátce poté ale přišla i korekce domácího mužstva. Na zbylé branky si museli diváci počkat až do samotného závěru. Nejprve přidal pojistku do prázdné branky Svoboda, vzápětí se však prosadil i domácí Kružík. Jeho kosmetická úprava na 2:4 už ale nic neřešila.