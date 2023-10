Osmý vítězný duel v řadě si v rámci Chance ligy připsali hokejisté Litoměřic. Ti na domácím ledě zdolali silný Vsetín 4:1 a ze třetí příčky se k němu dotáhli na jediný bod.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Kališníkům pomohl skvělý vstup do utkání, už po 124 vteřinách vedli 2:0. Zasloužili se o to Sihvonen a 21 sekund po něm také Koláček. Ten přidal v prostřední periodě svou druhou trefu, a byť soupeř v posledním dějství korigoval, při powerplay soupeře přidal pojistku Kordule.

,,V tomto zápase jsme měli asi nejlepší vstup do utkání z celé sezóny,“ pochvaloval si asistent trenéra Přerosta František Ptáček. „Udělali jsme si dobrý náskok, ale soupeř se poté probudil a byl nepříjemný. My jsme měli dobrou i druhou třetinu a ve třetí periodě už jsme to jen urvali na sílu. Věděli jsme, jak silný je v útoku soupeř a snažili jsme se to eliminovat. Chytře jsme to odehráli a zakončili gólem do prázdné brány,“ liboval si.

Stadion tak nadále drží třetí příčku, díky zaváhání svých pronásledovatelů se jim navíc vzdálil na čtyři body.