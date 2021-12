„Přijeli jsme s nějakým plánem, poučení z předchozího zápasu zde, který se nám nepodařil. Ten se nám dařilo po většinu zápasu držet, ačkoliv jsme tam měli několik krátkých výpadků, kdy jsme se dostali pod tlak,“ načal hodnocení trenér vítězů Daniel Tvrzník. „Jinak si ale myslím, že až do nějaké 56. minuty, kdy jsme dostali po hloupé individuální chybě zbytečný gól a udělali ze zápasu drama, jsme měli utkání pod kontrolou. Bereme tři důležité tři body, s čímž jsme samozřejmě spokojení,“ doplnil.

Jeho výběr položil základ k úspěchu už v první periodě, kterou vyhrál 2:0, třetí branku přidal v prostředním dějství. Jedinou kaňkou na litoměřickém úspěchu tak jsou zdravotní šrámy, na začátku 2. třetiny odstoupil z duelu Matěj Pinkas, v závěru dostal pukem do hlavy Karel Klikorka.

„Klikorka dostal na čelist, ale zuby má všechny. Byl trochu otřesený, ale věříme, že bude v pořádku. Horší to je u Matěje Pinkase, který odjel místo na kemp reprezentační dvacítky do nemocnice na vyšetření ramene. Byla by velká smůla, kdyby se v posledním duelu před možným odletem na MS zranil,“ řekl Tvrzník.

Litoměřice mohou o vedení přijít dnes večer, kdy hostí Třebíč Porubu. Ústí nad Labem si připsalo kontumační výhru 5:0 s Kadaní. Kališníci mají nyní dvoutýdenní volno díky volnému losu a předehranému utkání se Slavií. Příštím soupeřem jim v třaskavé bitvě o první příčku bude na domácím ledě právě Třebíč, hraje se 22. prosince od 17.30.

Hokej, Chance liga, 27. kolo:

Vrchlabí – Stadion Litoměřice 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 57. T. Kaut (Nedbal, Mrňa) – 2. Jícha (Klikorka), 16. Kottek (M. Procházka, O. Procházka), 38. O. Procházka (Klikorka, M. Procházka).

Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Kotlík, Horažďovský. Vyloučení: 3:5. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváci: 447. Střely na branku: 27:23.

Litoměřice: Král – Marcel, Pinkas, Výtisk, Holý, Klikorka, Černohorský, Kottek – Válek, Přikryl, Routa – M. Procházka, Kracík, O. Procházka – Jícha, Koláček, T. Urban – Smola, Rouha, Pajer.