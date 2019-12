Litoměřice hostí už dnes v repríze posledního kola základní části Vsetín, ve čtvrtek vyráží do Poruby. Navrch je v sobotu čeká lídr z Českých Budějovic. Oba nejbližší duely mají start v 17.30, o víkendu se hraje už od pěti.

„Po reprezentační přestávce je to vždycky takové očekávání, co bude. Ta minulá pauza nám vůbec neprospěla, snad se s tím teď popasujeme lépe,“ řekl před duelem se Vsetínem Daniel Tvrzník. „Očekávám aktivní, důrazný styl soupeře tak, jako v posledním zápase. Myslím, že když se Vsetínu vyrovnáme v nasazení, můžeme uspět.“

Čtvrteční souboj s Porubou si ale odhadnout netroufl. „Máme s nimi pozitivní bilanci, ale na to nemůžeme spoléhat. Momentálně hodně lepíme sestavu a vůbec nevím, jak na tom budeme po Vsetínu. Je to pro nás těžké období a musíme ho nějak přečkat.“

SLOVAN SE ROZEŠEL S DAVIDEM MERTOU

Dva domácí zápasy ve dvou dnech čekají také hokejisty Ústí nad Labem. Ti vyzvou ve středu v 17.30 Frýdek-Místek, o den později je od 18 hodin čeká Třebíč. „Budou to těžší ze soupeřů v nadstavbě, oba celky bojují o předkolo play-off. Na druhou stranu to jsou lehčí utkání, než v té první osmičce, takže chceme doma podat kvalitní výkon a bodovat,“ řekl asistent trenéra Ústí Jaroslav Roubík.

V sestavě Slovanu už se neobjeví David Merta, s nímž klub po vzájemné dohodě rozvázal smlouvu. „Bylo to oboustranné, více bych to nakomentoval," doplnil Roubík. V sobotu zamíří Slovan do Benátek.