Mladý pardubický útočník, který je na hostování v litoměřickém Stadionu, se ve třiadvaceti letech stal kapitánem a podává skvělé výkony. Má nemalý podíl na tom, že Litoměřice jsou momentálně v horních patrech tabulky.

Daniel Voženílek, Stadion Litoměřice | Foto: archiv Deníku

Po reprezentační přestávce se vám příliš nedaří, doma jste prohráli šlágr s Přerovem, kde vidíte příčiny porážky?

Do utkání jsme vstoupili stejně jako do těch minulých, to znamená špatně. Po repre pauze se nám nedaří vstoupit dobře do zápasů, těžko říct, co za tím je. S Přerovem jsme prohráli zaslouženě.