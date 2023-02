Pelikáni nastoupili v nových dresech, prokázali na bruslích zlepšení, ale stejně to na dobře hrajícího soupeře nestačilo. „Za mě to bylo nádherné, přišly skoro tři stovky diváků. Tahle událost by mohla být tradicí stejně jako náš vánoční fotbálek. I soupeř byl překvapený dobrou atmosférou. My jsme na sebe trochu nazlobení, neproměnili jsme hodně šancí, skvěle jim zachytal Volešák. Ale z naší strany tam určitě bylo zlepšení,“ komentoval celou akci Martin Pulpit, zkušený fotbalový trenér, který byl posledním koučem dnes už zaniklého fotbalového klubu z Děčína.