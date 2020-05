Jaká byla podle vás uplynulá sezóna?

Jsme klub, který se orientuje převážně na mládežnický hokej, a družstva dospělých jsou přidanou hodnotou. Celkově lze uplynulou sezónu hodnotit pozitivně. Mládežnický a ženský hokej prožil dobrý ročník. Některá utkání mládeže již byla velice hokejová. Ženský tým se pohyboval v polovině tabulky a 1. ligu pro náš klub udržel. Náš hlavní mužský tým nesplnil cíl, který jsme si předem stanovili. Tímto cílem bylo finále krajské ligy, do kterého jsme se nedostali.

První část sezóny se A-týmu nepovedla. V čem byl hlavní problém?

Problém byl v tom, že naši klíčoví hráči, kteří rozhodovali zápasy, byli zranění. Nešlo o chřipky nebo angíny, byla to zranění, která si vyžádala delší čas na vyléčení. V prvním zápase jsme vyhráli za tři body, pak došlo ke zraněním a výsledky šly dolů. První třetinu soutěže jsme na tom byli výsledkově špatně. Body jsme nezískávali ani po návratu těchto hráčů do sestavy.

Od 7. prosince do 1. února jste vyhráli 6 zápasů v řadě. Co se změnilo?

Cítili jsme, že mužstvo potřebuje nějaký impulz. Změnili jsme styl tréninku, určité věci jsme si vzájemně vyříkali. Díky tomu se nám začalo dařit, získávali jsme body do tabulky a zajistili jsme si účast v play-off.

Chodili hráči poctivě na tréninky?

Hlavní jádro týmu ano. Každý hráč musel absolvovat přinejmenším jeden trénink, aby mohl být nominovaný na zápas.

V základní části získal Jan Pokorný v 16 zápasech 33 bodů. Jste s jeho výkony spokojený?

Honza Pokorný patří mezi naše klíčové hráče. Formace Pokorného s Kuchařem táhla náš tým. Vedle nich se střídali Kalla, Vacek nebo Čichovský. Tento útok dokázal rozhodovat zápasy v náš prospěch.

Bodově se dařilo i dalším hráčům…

Bylo dobré, že se k této lajně připojily i další. Pokud se nedařilo jim, zastoupili je jiní hráči a dokázali se prosadit. Velice pozitivní byla také naše defenzivní činnost. Zvláště hra Kolenatého, Štoska a Kasala byla znát. Obrana se začíná skládat z mladších hráčů, kteří umí rozehrát a organizovat hru, což je příslibem do budoucna.

První semifinálový zápas prohrála Roudnice 2:10. Byl to zlomový moment série?

Je to tak, byl to klíčový moment semifinále. Hned v úvodu zápasu se nám zranil brankář. Do branky šel náhradník, který nebyl rozchytaný. Hráči tento zápas nezvládli.

Jaká byla situace v brankovišti Roudnice?

Naší jasnou jedničkou je Karel Kolařík. K němu jsme měli Ivoše Horáka, který z pracovních důvodů značnou část sezóny vynechal. Na pozici dvojky – trojky se pak střídali Patrik Fridrych a Pavel Folk. Ti nechytali pravidelně, na jejich výkonech to bylo znát.

Celkově tedy hodnotíte mužskou sezónu jako nepovedenou?

Vzhledem k tomu, že jsme se nedostali do finále krajské ligy, tak sezónu hodnotím jako výsledkově neúspěšnou. Na tomto neúspěchu se podepsal i přístup některých hráčů, kteří některé zápasy vynechali. Na tomto bodě chceme příští sezónu zapracovat. Pozitivní bylo, že se nám podařilo do kádru zapracovat celou řadu mladých hráčů. Jsou příslibem do další sezóny.

Kádr pro příští sezónu bude stát na mladých hráčích?

Starší hráči tvoří vůdčí část našeho týmu, která má hlavní slovo v kabině. Kolem nich pak hrají mladší hokejisté, na kterých je bruslení, napadání a důraznější hra. Do hlavního týmu zapracováváme i mladé hráče, kterým je osmnáct let a máme je na hostování v juniorském týmu Litoměřic. Tyto hráče si postupně stahujeme zpět a dáváme jim prostor mezi muži. Zapracovali jsme hokejisty ročníku 2000, v příští sezóně bychom chtěli vyzkoušet některé hráče ročníku 2002. Naším cílem je mít v kádru 20-24 hráčů. Rozhodli jsme se do nové sezóny dát prostor i dalším hráčům z okolních týmů (např. Litoměřic, Mělníka), kteří budou za náš klub chtít hrát.

Jedním z těch zkušenějších hráčů je Jaroslav Kalla. Jak je důležitý pro tým?

Vzhledem k jeho bohaté hokejové kariéře patří mezi naše nejdůležitější hráče. V kombinaci s rychle bruslícím Kuchařem a Pokorným, je jeho přítomnost na ledě pro soupeře výstrahou. Jeho nahrávky jsou milimetrově přesné, mnohdy přihrává naslepo přesně na hokejku. Když nastoupí do zápasu, boduje.

Jak je Jaroslav Kalla důležitý pro klub?

Jarda se po ukončení své profesionální kariéry v našem klubu angažuje jako hlavní trenér mládeže. Během roku se zapracoval a ve spolupráci s trenéry Milanem Tomanem, Davidem Hnátem a Martinem Kuchařem připravili koncepci rozvoje mládeže v našem klubu. Jejich práci hodnotím jako úspěšnou. Mládežnický hokej se pod jejich vedením v našem klubu zlepšuje a stává se úspěšnou částí klubu.

Jaké máte cíle pro další sezónu?

U mládeže chceme mít i nadále kvalitní trenérský tým. Naším cílem je přihlásit do soutěží družstva od 2. třídy až do starších žáků. U týmu žen chceme nadále udržet 1. ligu a konečné umístění do 3. místa by bylo fajn. Náš A tým má cíl stejný – postup do finále krajského přeboru mužů.