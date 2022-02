Diváci viděli v každé třetině minimálně čtyři branky, vedení se přelévalo ze strany na stranu takřka po celé utkání. Když už to vypadalo, že duel dospěje do prodloužení trefil 36 sekund před koncem šibenici domácí svatyně Lukáš Válek, pojistku přidal do prázdné brány hattrick kompletující Martin Procházka.