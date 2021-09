Jedním z aktérů dvou bitek byl i obránce chomutovských Pirátů Martin Hartman, který v klubové televizi popsal, proč se zastal spoluhráče.

„Byl to z naší strany pomalý zápas, nedohrávali jsme souboje, byli jsme bití. Říkali jsme si, že bychom měli chodit více do těla, napadat, ale bohužel to tam od nás nebylo,“ mrzelo v hodnocení Hartmana, který v tom viděl i možnou únavu, protože Piráti měli nahuštěný přípravný program.

Zdroj: Youtube

Emoce na bílinském ledě vzplály už na konci druhé třetiny a totální rozbuška pak přišla v poslední periodě, kdy rozhodčí zápas ukončili.

„Začali jsme hrát do těla, řekli jsme si to s trenérem a Bílina to asi neunesla. Rozhodčí pak neodpískal některé fauly od nich i od nás. Začalo se to mlít a vyvrcholilo to tím, že bílinský hráč sekne po zádech našeho hráče a to se prostě tak nenechává,“ popisuje Hartman, proč došlo k boxerské vložce.

„Měl jsem okamžitě jasno, že do toho půjdu. Tohle se nedělá, seknout ho stylem, že mu málem urazí hlavu. To je prostě o zranění,“ kroutil Hartman hlavou.

„Do té doby, než se to všechno zvrhlo, hodnotím zápas pro nás kladně. Od začátku to bylo ovlivněné rozhodčím na obě strany. Nejvíc nezvládl celý zápas rozhodčí, takže z toho vyplynula taková bramboračka. Jinak s naším výkonem jsem maximálně spokojený, protože jsme sehráli zatím nejlepší zápas v přípravě. Škoda, že se to nedohrálo, ale šlo o zdraví z obou stran, takže nemělo smysl to dohrávat,“ ohlédl se bílinský trenér Tomáš Mareš.

„Špatně, špatně dneska. Vyhráli jsme doma v úterý 10:3, přijeli jsme trochu namistrovaní a mysleli jsem si, že to půjde samo, ale nešlo to. Bylo tady menší hřiště, na kterém jsme měli špatný pohyb a soupeř nás dobře dohrával. Musím říct, že 25 minut byla Bílina lepší, pak se to zvedlo, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. I to ale patří k hokeji,“ přidal svůj pohled chomutovský kouč Petr Martínek.

Medvědi z Děčína opět nestačili na Lvy



V Děčíně začíná být jasno, kdo bude v nové druholigové sezoně jejich nejméně oblíbeným soupeřem. Bude to Most. Mostečtí lvi nedávno Děčín přehráli dvouciferně a v posledním přípravném duelu k tomu opět nebylo daleko. Děčín na svém ledě podlehl Mostu 5:8.



Branky a nahrávky: 32. Smola (Faigl), 35. Sýkora, 48. Harkabus (Šeliga), 52. Faigl (Smola, Jan Tůma), 52. Sýkora (Zajan) 5. Buberl (Písařík, Mical), 10. Smolka (Havlůj), 19. Písařík (Mical), 28. Smolka (Bakrlík, Urbánek), 34. Smolka (Mical, Bakrlík), 41. Bakrlík (Pačan), 41. Písařík (Mical, Šesták), 47. Dohnal (Smolka).