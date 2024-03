Hokejisté Litoměřic si poprvé v historii zahrají semifinále Chance ligy! Rozhodla o tom sobotní výhra 4:1 v rozhodujícím pátém duelu proti Třebíči.

Obrovská radost. Fanoušci litoměřického hokeje slavili postup v play off | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Hurá na Zlín! Právě vítěz loňského ročníku druhé nejvyšší soutěže bude soupeřem kališníků při jejich premiéře mezi nejlepšími čtyřmi celky druhé nejvyšší soutěže.

"Těžké, psychicky náročné utkání. Věděli jsme, že soupeř dobře brání, ale od začátku utkání jsme byli aktivní. Myslím si, že jsme si pro to šli víc a zaslouženě vyhráli," pravil po rozhodující výhře stručně asistent hlavního kouče Severočechů František Ptáček.

Kališníky čeká plná hala a jasný cíl: Konečně vyhrát sérii v play-off

Bylo vidět, že Stadion má důvod k oslavám, poprvé od svého postupu do I. ligy v roce 2010 totiž přešel přes čtvrtfinále a dal tak zapomenout na tři roky starou bolest, kdy padl 3:4 s jihlavskou Duklou.

Stadion se musel potýkat s absencí Pavla Korduleho, jehož nepustilo do hry zranění, chyběl také klíčový forward Josef Jícha, proti jehož startu podala Třebíč před rozhodujícím mačem za prohřešek v minulém duelu disciplinární protest a komise stížnosti celku z Vysočiny vyhověla.

Ani to ale Litoměřice před více než šestnácti stovkami diváků nezastavilo. Jednu z hlavních rolí sehrál opět brankář Cichoň, který lapil 42 pokusů soupeře, domácí tak po gólech Krutila, Korkiaskiho a Svobody získali tříbrankový náskok. Hrdinu mezi třemi tyčemi nemusela mrzet ani branka Štebiha, neboť do prázdné branky upravil na konečných 4:1 Sihvonen.

"Série byla velmi vyrovnaná. Pro spoustu kluků to byl parádní zážitek a pro některé úplně nový. Doufám, že si to všichni užijí a zítra začneme s přípravou na dalšího soupeře," dodal Ptáček.

"My jsme si semifinále užili loni, letos ho budou hrát Litoměřice k čemuž jim chci pogratulovat. Série to byla obrovsky vyrovnaná, což se projevilo ve výsledcích a rozhodovaly maličkosti. Trošku mě mrzí třetí zápas na domácím ledě, kdy jsme byli lepší, ale nedokázali jsme dát branky, abychom zápas urvali. V pátém utkání už to bylo hodně složité a domácí zaslouženě postoupili," kontroval za Třebíč trenér Kamil Pokorný.

Semifinálové boje se rozhoří už v úterý, krom boje kališníků proti Zlínu je na programu také souboj Vsetína s Jihlavou.

Hokej, Chance liga, čtvrtfinále, 5. zápas:

Stadion Litoměřice - Horácká Slavia Třebíč 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 22. Krutil (Pavlák, M. Vitouch), 27. Korkiakoski (Jebavý), 46. P. Svoboda, 59. Sihvonen (Benda, Korkiakoski) – 57. Štebih (Vodný).

Rozhodčí: Horák, Kubičík – Jindra, Malý. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Střely na branku: 33:43. Diváci: 1 661. Konečný stav série: 3:2.

Litoměřice: Cichoň – Jebavý, Tůma, Pavlák, Krutil, Husák, Černohorský, Benda – Ton, Kuťák, P. Svoboda – Plos, Korkiakoski, Sihvonen – Žmola, M. Vitouch, Costa – Tomek, Hrabík, Cikhart.Třebíč: Mičán – Bořuta, Baláž, Štebih, Vodička, Poizl, Furch – Dočekal, Bittner, Psota – Vodný, Michálek, Ferda – Matyáš Svoboda, Malý, Ondráček – Matěj Svoboda, Kučera, Michalčuk – Frömel.