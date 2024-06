Soutěží doslova projely jako nůž máslem. V základní části první ligy vyhrály hokejistky Roudnice nad Labem všech dvacet zápasů. Za sebou nechaly Pardubice, Liberec, Karlovy Vary, Kobru Praha a Děčín. A splnily si velký sen.

Město ocenilo hokejistky HC Roudnice, které postoupily do Extraligy žen | Video: město Roudnice nad Labem

Severočešky pak navrch zvládly i bitvu o postup, kde narazily na Valašské Meziříčí, vítěze moravské skupiny. Roudnice doma, před třemi stovkami diváků, vyhrála 5:1. V odvetě pak venku zvítězila 4:2 a mohla se radovat z vysněného postupu do extraligy.

„Cíle? Nezklamat sami sebe. Výhledově bychom ale v extralize chtěli hrát prim,“ sdělil Deníku David Sklenář, předseda HC Roudnice nad Labem.

Pane předsedo, jak zpětně hodnotíte úspěch ženského hokejového týmu?

My už jsme chtěli do extraligy v minulé sezoně, tehdy se rozšiřovala. Bohužel jsme skončili na druhém místě, tehdy vyhrál Beroun. Z Moravy nikdo postoupit nechtěl. My jsme „tlačili“ na svaz, aby nás tam taky vzali. Jenže svaz nechtěl, aby z první ligy odešly bez náhrady dva týmy.

Letos se to podařilo, navíc bez jediné porážky.

Jsme rádi, že se to podařilo sportovní cestou. Před sezonou jsme posílili, přesto se nečekalo, že to projedeme takhle snadno. Jádro týmu tvoří dívky ročníku 2008 a 2009, které hrály prim. K tomu hrají ještě chlapecké soutěže. Splnil se nám letitý sen (úsměv).

Hokejisty Roudnice nad Labem si zaslouženě vybojovaly postup do extraligy.Zdroj: HC Roudnice nad LabemBudete tým na extraligu nějak posilovat?

Snažíme se o to. Máme vytipované nějaké hráčky, oslovili jsme je. Čekáme na jejich souhlas, jde o hokejistky z okolí. Uvidíme, jak to dopadne.

Co od nejvyšší soutěže očekáváte?

Upřímně? Zatím nevím. Předloni jsme si odsouhlasili, aby se extraliga rozšířila na osm týmů. Navíc jsme požádali svaz, aby celkům pomohl finančně.

Máte na mysli konkrétní pomoc?

Ano, jedná se o příspěvek na dopravu. Byl to náš návrh. Právě celky z Moravy nechtěly do extraligy postoupit, protože se jim nechtělo jezdit takové dálky. Výjimkou je Karviná, která v extralize působí.

Jaké cíle si dáváte do extraligové sezony?

Nezklamat sami sebe. Výhledově bychom chtěli hrát v extralize prim a vychovávat hráčky pro reprezentaci. Máme už zástupkyně v kategorii U 16 nebo U 18.

Těšíte se speciálně na nějakého soupeře?

Asi nejvíce se těšíme na Příbram, která vyhrává extraligu pravidelně několik let. Samozřejmě známe Beroun, s Kladnem a Kadaní hrajeme přátelské zápasy.

Jaká je vůbec kondice hokejového klubu v Roudnici nad Labem?

Já si myslím, že dobrá. Máme naplněné všechny kategorie. Hrajeme nejnižší soutěže. Děti, které odskočí, jdou logicky do většího klubu. Chceme rozvinout spolupráci s Kladnem, kdysi jsme to měli s Ústím, Litoměřicemi nebo Litvínovem.

Nemáte problémy s rozpočtem?

Naštěstí nám razantně pomáhá město Roudnice nad Labem. V určitém období máme pro mládež zdarma led. S rozpočtem jsme na hraně, nemůžeme si zase nějak moc vyskakovat. Pomoc od města kombinujeme dotacemi z NSA, Ústeckého kraje. Dále pak přispívají hráči, máme také drobné sponzory.

Jaké plány má klub do dalších let?

Rozhodně nečekejte, že by tým mužů postoupili do vyšší soutěže. Na to nemáme finančně ani hráčsky. Chceme vychovávat mladé hráče. Cílem je, aby se posouvali do lepších klubů.