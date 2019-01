Litoměřice – Den D. Tak se dá bezesporu nazvat úterý 13. března 2012 pro litoměřický hokej. V tento den byla totiž ve vestibulu Kalich Areny podepsána dvouletá partnerská smlouva mezi HC Stadion a HC Sparta Praha.

Zainteresovaní ovšem věří, že spolupráce přinese oběma klubům očekávaný efekt a bude po dvou letech prodloužena. Slavnostního podepsání smlouvy se za Spartu zúčastnili předseda představenstva a bývalý brankář Petr Bříza, trenéři Josef Jandač, Richard Žemlička, Patrik Martinec a Radek Tóth. Během tiskové konference zazněla spousta zajímavých názorů.



Jaromír Tvrzník,

předseda HC Stadion:

Slibujeme si od této spolupráce zkvalitnění našeho kádru a věříme, že i díky tomu se nám příští sezonu konečně podaří dostat do play-off. V budoucnu chceme spolupráci rozvíjet i v mládeži. Menší kluby jako Litoměřice mají nedostatek juniorů a dorostu, to by nám mělo pomoci.



O spolupráci s Ústím

Emoce mezi Ústím a Litoměřicemi po konci základní části nebyly v řadách vedení klubů. Ty plály mezi fanoušky, což ale k hokeji patří. Věřím, že nadále nějaká spolupráce probíhat bude, ale ještě jsme s nikým z Ústí nejednali.



Petr Bříza:

Sparta nehledala farmu, ale rovnocenného partnera. V minulých měsících v tomto duchu probíhala i veškerá jednání. Nechceme do Litoměřic dávat hráče jen na jeden zápas, musejí být součástí týmu, žít s ním. Pět až šest hráčů sem pošleme třeba na celou sezonu, další zde pak budou formou střídavých startů. Musí se však pro Litoměřice jednat o kvalitní doplnění kádru. Máme 12 hráčů kolem ročníku 1990 a níž, ti s sebou přinesou dravost.



O spolupráci s Berounem

Prioritním klubem jsou pro nás nyní Litoměřice. Spolupráce s Berounem není pro příští sezonu jasná, proto jsme volili takto. Nebyli jsme spokojeni, jak spolupráce probíhala, proto jsme začali jednat s Litoměřicemi. Smlouva s Berounem končí na konci dubna. Od prvního května máme jediný smluvní tým – HC Stadion. Sparta si své hráče hrající zde bude platit.



European Trophy v Kalich Areně?

Rádi bychom se Spartou odehráli v Litoměřicích na konci srpna dvě utkání European Trophy, musíme to však ještě projednat se svazem. Zdejší fanoušci by tak mohli vidět švédské kluby HV71 a Linköpings HK. Také by se v Kalich Areně mohla odehrát část nového juniorského turnaje Memoriálu Jana Marka.



Josef Jandač:

Potřebujeme mít širší kádr mladých kluků, které zabudujeme do mužstva. Ti budou mít kde hrát. Spolupráce bude také o vzájemné komunikaci. Pokud budeme mít potíže my, pomůže nám Stadion a naopak. Jde o to, chápat konkrétní potřeby klubu.

Výměna hráčů bude probíhat tak, aby tady někteří byli na stálé smlouvě a další budou pendlovat mezi oběma kluby. To je hlavní účel. Proto Sparta hledala tým, který toto bude akceptovat. Potřebujeme, aby klub udělal našim hráčům vojnu, těžký dril, aby je připravil na extraligu. Toto Litoměřice splňují. Kluci mohou být ubytováni přímo na zimáku, mají tu tělocvičnu, posilovnu, prostě všechno. Po dvou letech vyhodnotíme, co vyhovuje – nevyhovuje a podle toho budeme ve spolupráci postupovat dál.



Blízko do Prahy

Litoměřice jsme oslovili jak z důvodu blízké destinace, tak vynikajícího zázemí na stadionu. Pokud chceme spolupracovat s týmem 1. ligy, nesmí být daleko. Někdo nám onemocní a není problém, aby ráno přijel z Litoměřic do Prahy. Nepřerušujeme úplně spolupráci s dalšími kluby, ale Litoměřice jsou nyní priorita.



Dan Tvrzník, trenér HC Stadion:

Pro nás je Sparta v České republice pojmem. Tato spolupráce nás může posunout dál. Dvě sezony v 1. lize jsme neodehráli spatně a vždy nám chyběl krůček do play-off. Jsme rádi že jednání dopadla, Sparta má spoustu mladých talentovaných hráčů. Snad naše partnerství bude prospěšné pro obě strany.



Karel Krejza, místostarosta Litoměřic, jenž má na starosti sport:

Jsem rád, že přišli i pánové radní, čímž vyjádřili podporu klubu. Co se týče sponzorství ze strany Města, máme omezené možnosti. Rádi bychom hokejisty podpořili alespoň tak, jako letos, nebo i víc, ale nemohu to bohužel zaručit.



Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic:

Léta jsme snili o tom, že se bude v Litoměřicích hrát kvalitní soutěž s kvalitní návštěvností. Obojí teď máme a věřím, že na dlouhá léta.



Slavnostní zakončení sezony neproběhne po posledním zápase, ale trochu netradičně již tuto sobotu při utkání proti Písku. Od 16 hodin by se měla uskutečnit autogramiáda hráčů v Kalich Areně poblíž hlavního bufetu. Vstupné na tento zápas bude pro všechny fanoušky zdarma.