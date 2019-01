Litoměřice – Stadion Litoměřice – to není pouze A mužstvo bojující v první hokejové lize. V rámci místního klubu působí totiž také dalších deset mládežnických výběrů od kategorie druhých tříd až po juniorský tým.

V SEZONĚ kromě prvního týmu dospělých bojuje o body v mistrovských soutěžích dalších deset mládežnických celků. | Foto: Michaela Luňáčková

V posledních letech se klub velice intenzivně zaměřuje na práci s mladými hráči, kteří se odměňují řadou velmi pěkných úspěchů.

Dorost

Litoměřické mládežnické výběry si v uplynulé sezoně nevedly rozhodně špatně. Ba naopak si připsaly velmi dobrá umístění ve svých mistrovských soutěžích. Týmy juniorů a staršího i mladšího dorostu působí ve druhé nejvyšší soutěži dané kategorie, tedy v lize ČR.



Junioři v poslední sezoně obsadili páté místo, starší dorost zakončil uplynulý ročník na skvělém třetím místě a dlouho trápil vedoucí Ústí nad Labem.

Mladšímu dorostu se povedlo postoupit mezi nejlepších šest týmů a šestou pozicí potvrdil nejúspěšnější sezonu těchto kategorií v novodobé historii klubu.



Žáci

V žákovských kategoriích nastupují týmy v nejvyšší tuzemské soutěži – v žákovské lize. Setkávají se tak s mužstvy z extraligových klubů a ve velké konkurenci se se svými výsledky nemají zač stydět. Samozřejmě, pro klub z malého města není jednoduché poskládat všechny kategorie na vysoké úrovni

kvality, přesto je celkový dojem z účasti v ŽL pozitivní, i když výkony některých kategorií občas nesplňují představu vedení.



V soutěži nastupují týmy 5., 6., 7. a 8. třídy. Nižší věkové kategorie soupeří s mužstvy ze severočeského regionu.



V těchto soutěžích se nevedou tabulky, ale přehled výsledků především 4. třídy ukázal, že nejmenší hokejisté svou kvalitu mají a budou se i nadále zlepšovat.



Kvalitní vedení

Cílem vedení litoměřického klubu je zajistit pro práci s mládeží kvalitní a vzdělané trenéry. V současné době dochází k tomu, že do tréninkového procesu jsou stále více zapojování profesionální trenéři. Končí tak propojení rodičů a trenérských pozic. Bývalým hokejistům, kteří se do práce pro klub v předchozích letech dobrovolně zapojili a věnovali se trénování svých dětí, patří určitě velké poděkovaní.



Nastává ale čas, kdy je potřeba tyto pozice zprofesionalizovat. Nyní se práci s mládeží věnují vesměs držitelé trenérské licence B. Trenér juniorů Jan Fišera nedávno dokončil trenérskou školu a získal nejvyšší licenci A, šéftrenér mládeže Martin Tvrzník a trenér II. třídy Daniel Tvrzník absolvovali přijímací zkoušky na tuto školu.



Držiteli B licence jsou i Pavel Zuziak, Jiří Ransdorf, Marek Opluštil, Radek Plos nebo Daniel Sadil. Přijímací zkoušky na školení licence B čekají Václava Rubeše. V pozicích asistentů u nejmladších kategorií figurují mladí začínající trenéři, kteří jsou držiteli základní licence C a získávají zkušenosti od starších kolegů. Bez trenérské licence není možné v litoměřickém klubu působit.



Všichni trenéři jsou vzděláváni nejen při získávání trenérské licence nebo samostudiem prostřednictvím dostupných metodických materiálů vydávaných Českým svazem ledního hokeje, ale například také svou pravidelnou účastí na tematických seminářích hlavního metodika ČSLH Dr. Pavliše organizovaných vedením klubu.



Spolupráce

O dobré pověsti Stadionu mezi mužstvy z okolí hovoří i každoroční zájem hráčů z jiných klubů o působení v Litoměřicích ve všech kategoriích.

Tito hráči jsou zařazeni do dané věkové kategorie, o jejich činnosti v klubu je vždy nutné jednat s představiteli klubu, že kterého přicházejí. Hráči z této skupiny, kteří se připojili k litoměřickému klubu v průběhu posledních sezon, patří v každé z kategorií, v nichž působí, k velmi platným a zanechávají velmi dobrý dojem. Svědčí o tom také následný zájem klubů z ještě vyšších soutěží.



Litoměřický klub spolupracuje s několika mužstvy, kterými jsou HC Sparta Praha, Ústí nad Labem či HC Verva Litvínov, a to nejen na úrovni A týmu, ale právě i mládeže. V loňském roce si tak kupříkladu vyzkoušeli prostředí pražského klubu mladší dorostenci Krátký, Minka či Kolenatý na jednom z turnajů, kterého se mužstvo z Holešovic účastnilo.



Šance v přípravě

Mladí hráči jsou neustále v hledáčku extraligových klubů. V době, kdy nastupují do mladšího dorostu, jsou někteří z nich uvolněni a je jim umožněno nastupovat v extralize příslušné věkové kategorie.



Každou sezonu je také tvořen ČSLH výběr Ústeckého kraje 8. tříd, který shromažďuje ty nejkvalitnější hráče z regionu a účastní se mistrovství ČR krajů nebo Olympiády mládeže. V tomto výběru se vždy najdou hokejisté také z Litoměřic.



I když juniorský tým nehraje nejvyšší českou soutěž, někteří junioři mají možnost do profesionálního hokeje nahlédnout. Šanci dostávají v přípravě a několik jich naskočilo i v utkáních play out. Cesta do A týmu je tak otevřena každému juniorskému hráči. Letošní letní přípravu v uplynulých měsících postoupilo s A týmem hned sedm členů loňské juniorky.



Nábory

Velmi důležitou součástí činnosti klubu je získávání a nábor nových dětí pro lední hokej. HC Stadion Litoměřice proto průběžně navštěvuje základní i mateřské školy v Litoměřicích i jejich okolí. Těchto návštěv se pravidelně účastní i řada hráčů A týmu. Děti tak mají příležitost setkat se s profesionálními sportovci a seznámit se jejich prostřednictvím s činností hokejového klubu.



Z dlouhodobého pohledu bylo důležité zřídit funkci šéftrenéra mládeže, která funguje druhým rokem a zastává ji Martin Tvrzník. Cílem této pozice je sjednotit tréninkový proces mládeže, předávat trenérům nejnovější poznatky a informace z trenérských seminářů, konzultovat problémy, které se v průběhu sezony vyskytnou a udržet celkový dohled nad tréninkovou přípravou mládežnických kategorií v Litoměřicích.

Michal Sabó