Hokejisté Litoměřic se před Štědrým dnem dvakrát představili na domácím ledě v rozmezí tří dní. Po výhře nad Třebíčí ale nyní svěřenci koučů Miroslava Přerosta a Františka Ptáčka neuspěli a i potřetí v letošním ročníku padli s rezervou Dynama Pardubic. Rozhodly přesilové hry.

Hokejisté Litoměřic podlehli pardubické rezervě. | Foto: hclitomerice.cz

Stadion do posledního utkání před Štědrým dnem naskočil nejlépe jak mohl – gólem. Po 107 sekundách se dostal kotouč na hůl Jakuba Černohorského, který poslal puk před branku a v síti nakonec skončil po úspěšné teči Michala Vitoucha – 1:0.

Vyrovnat mohl Daniel Herčík, který byl sám před Cichoněm. Šel do zakončení bekhendem, ale beton litoměřické jedničky nepřehodil. V podobné situaci byl v první minutě druhé třetiny i domácí Jícha, ale ani on zblízka neuspěl.

Pár sekund před polovinou základní hrací doby mohl navýšit také Kordule. Dostal přihrávku před branku, ale gól nedal. A přišel tak trest. Ondřej Rohlík se v přesilové hře dostal ke střele od modré čáry a jeho pokus zapadl až za záda Oldřicha Cichoně.

Rezerva východočeského giganta se prosadila i z další přesilovky. Jakub Lichtag v první minutě třetí třetiny prokázal dobrou reakci a po chaosu v brankovišti se prosadil ze vzduchu. Branku ještě zkoumal videorozhodčí, který ji ale posvětil.

Pardubice mohly potrestat i vyloučení Černohorského v posledních minutách třetí třetiny. Dominik Hrníčko se zjevil před Cichoněm, zakončoval bekhendově, ale poloodkrytou branku nedokázal trefit.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Kališníci následně odvolali brankáře Cichoně, který se ale vrátil do branky a dvě minuty před koncem zneškodnil únik Rohlíka. Pak už jednička Litoměřic svatyni opustila, vyrovnat se Stadionu přesto nepovedlo, a tak pardubické béčko vyhrálo i třetí vzájemný duel v sezoně

OHLASY K UTKÁNÍ

František Ptáček (HC Stadion Litoměřice): „Věděli jsme, že pro nás jsou z nějakého důvodu Pardubice těžký soupeř. Byl to letos třetí zápas s nimi a ani tentokrát jsme nevyhráli. Připravovali jsme se na to, že to bude těžké. Soupeř byl aktivní, napadal, útočil ve čtyřech, my jsme na to nebyli schopní reagovat a zápas dopadl tak, jak dopadl."

Tomáš Jirků (HC Pardubice "B"): „Do zápasu jsme bohužel nevstoupili dobře a inkasovali jsme hned ve druhé minutě branku. Následovalo několik přesilovek domácích, které jsme ubránili díky dobré práci v oslabení, což nás nakoplo do zbytku zápasu. Od druhé třetiny jsme měli víc ze hry, hráli jsme do těla, útočili jsme a měli jsme dobrý pohyb. Zaslouženě jsme se dostali do vedení. Mrzí mě, že jsme nedali třetí branku, ale o to víc si vážíme toho, jak zápas dopadl."

HC Stadion Litoměřice - HC Dynamo Pardubice B 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 01:47 Vitouch (Černohorský, Svoboda; 5/5) – 32:07 Rohlík (Nedbal; 5/5), 40:43 Lichtag (Kaut, Kaplan; 5/4). Rozhodčí: Zavřel, Petružálek – Beneš, Belko. Diváci: 809. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Střely na branku: 27:33 (10:12, 8:13, 9:8). Zblokované střely: 8:11. Vhazování: 40:22. Průběh utkání: 1:0, 1:2.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň – Jebavý, Kroupa, Husák, Aubrecht, Tůma, Černohorský – Korkiakoski, Jícha, Sihvonen – Ton, Kuťák, Plos – Kordule, Vitouch, Svoboda – Costa, Hrabík, Senčák.