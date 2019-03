Svou nespokojenost nejprve naznačil trenér domácí Jihlavy Petr Vlk. „V životě jsem neviděl tolik odválených zápasů jako v sérii s Litoměřicemi. Někteří hráči tam toho víc odleželi na ledě než odehráli," řekl.

Daniela Tvrzníka z litoměřického Stadionu to samozřejmě popudilo. Jeho svěřenci prý odehráli sérii férově a bez zákeřných zákroků. „Běžte se podívat na Aleše Pavlase. Ten má několik tržných ran v obličeji, má zápěstí jako já dva bicepsy po zákroku Pekra… Hraje každý zápas pod prášky, pod injekcemi. A tady slyším tady to?"

Chance Liga 18/19, ČF5: Dukla - Litoměřice 4:2, trenéři Zdroj: YouTube.com/HC Dukla Jihlava

„My kdybychom sestříhali ty likvidační zákroky na naše hráče, na hlavu a podobně, tak by stáli vaši další hráči," rozčiloval se kouč Litoměřic. „Já tady nebudu poslouchat takovéhle nesmysly. Petře, sorry, ale to si děláš prdel ze mě! To nemyslíš vážně. Běž se podívat na ty kluky, jak jsou pomlácení. Z vašich zákroků!" dodal kromě dalšího Tvrzník.

Na celou výměnu názorů se můžete podívat na videu.