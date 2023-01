Vsetín se v sezóně utkal se Stadionem Litoměřice třikrát, pokaždé váš tým odešel jako poražený, čím si to vysvětlujete? Prostě asi vždycky taháme za ten kratší konec. Kdybychom věděli čím to je, tak to změníme. Je pravda, že velice dobře bruslí a to je nám hodně nepříjemné. Ale každý zápas s nimi byl jiný. Jednou s nimi vedeme o tři branky a ztratíme zápas, nepochopitelné, to jsme si potom tu prohru zasloužili. Nedokáži přesně odpovědět čím to je. Ale je potřeba říct, že na nás se chce vytáhnout každý.

Naposledy Vsetín v Litoměřicích prohrál 0:3, pro vás jako bývalého kališníka trochu hořký návrat, ne?

Trochu je slabé slovo. Hořký je každý zápas, který prohrajeme, jsme tým, který chce každý zápas vyhrát.

Jak se podle vás Stadion změnil od té doby, co jste odešel?

V mých očích hodně. Je tady vidět práce mladých kluků. Hrají rychlý a nepříjemný hokej. Upřímně mě mrzí, že už tu není rodilý "Litoměřičák" Dan Tvrzník, který nedávno odešel trénovat Slávii.

Fandíte mu?

Určitě. Nikdy jsem s ním neměl problém. Přeji mu kariérní růst. Když jsem se to dozvěděl, tak mě to překvapilo a trochu zamrzelo. Ale to je prostě hokejový život. Takový trošku kočovný.

Jak jste se změnil vy?

Moc ne. Samozřejmě některé věci dneska vidím trošku jinak, ale snažím se být pořád stejný.

V týmu máte bývalého hráče Litoměřic finského útočníka Rika Sihvonena…

Je to střelec, když mu to člověk dobře nahraje, tak on dá gól. Takového hráče v týmu chcete mít.

Dá se porovnat derby Vsetín - Zlín a Stadion Litoměřice - Slovan Ústí nad Labem?

To je úplně jiný level. Kdo to nezažil, tak neví, slovy se to dá těžko popsat. Na derby Vsetína se Zlínem přijde šest tisíc lidí. Je u toho vždy hodně policistů. Mně to připadá, a je jedno, ve kterém městě, že to je jako když se vypne proud, život se zastaví a všichni jsou na derby. Určitě se to nedá porovnat s derby mezi Litoměřicemi a Ústím.

Slovan Ústí nad Labem hraje třetí nejvyšší soutěž, sledujete ho?

Držím jim palce. Věřím, že se vrátí, tam kam patří.

Vsetín má za cíl postoupit do extraligy, největšími soupeři budou Poruba a Třebíč, souhlasíte s tím?

To se uvidí až v play off, to je úplně jiná soutěž. Tabulka se také může ještě hodněkrát změnit. Za mě můžu slíbit, že pro postup udělám všechno.

Stadion na Lapači, neskuteční fanoušci a hokejová historie. To je hokejový klub Vsetín, jaké to je pro vás, hrát za takový klub?

Tady to dýchne na každého. Kohokoliv se zeptáte, tak chce hrát právě za nás. Pro mě je to čest, hrát za takový klub a ještě být zástupce kapitána.

Máte valašský přízvuk?

Zatím ještě ne. Moje manželka už trošku něco používá, ale já jsem ještě pořád Čecháček.

Kde jste strávil Vánoce?

Vyšlo to skvěle. Kolem Vánoc jsme měli tři dny volna, tak jsme s rodinou byli v Litoměřicích. Načerpal jsem zase sílu a odpočinul jsem si. Řízek jsem si dal, ale váhu si hlídám pořád.

Dal jste si novoroční předsevzetí?

Ne. Snažím se dlouhodobě žít svým životním stylem.

Co jste říkal na úspěch zisku stříbrných medailí našich reprezentantů do dvaceti let na mistrovství světa?

Je to fantastický úspěch. Podle mě to není náhoda. Sešla se neskutečná parta a bylo to na ledě vidět. Mně nezbývá nic jiného než jim pogratulovat.

AUTOR: JAKUB VÍTEK