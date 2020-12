Z prvního dvojutkání ve Slezsku jste chtěl šest bodů, máte tři. Porazili jste ale lídra. Jste nakonec spokojený?

V nedělním utkání v Porubě kluci drželi plán, který jsme si stanovili. Hráli obětavě, bojovali, kdybychom toto předvedli i během duelu v Havířově, tak jsem přesvědčený, že jsme těch šest bodů přivezli. Porazit ale letos silnou porubu je úspěch.

V Havířově vám chyběl kapitán Výtisk…

Měl nějaké drobné zdravotní potíže, takže jsme se dohodli, že z těch dvou zápasů odehraje pouze jeden. Na ledě ale byla jeho přítomnost hodně znát. Jak už jsem řekl, nasazení bylo výrazně lepší, vypadalo to, že hraje úplně jiný tým.

Výrazně vás podržel také brankář Tomáš Král, souhlasíte?

Ano, zejména v těch oslabeních toho pochytal opravdu hodně. Myslím, že i on takový zápas potřeboval, a nutnost to byla i pro nás. Pokud chcete vyhrát na ledě lídra, musí se vám sejít opravdu všechno, včetně dobrého výkonu brankáře. Věřím, že i jemu to pomůže do dalších zápasů.

Těch vyloučení byla celá řada, Poruba jich měla osm, vy dokonce deset. Čím to?

Neřekl bych, že ten zápas vybočoval nějakou tvrdostí, ale jelikož máme v týmu spoustu hráčů reprezentační dvacítky, která se chystá na mistrovství světa, dopředu se domluvilo, že tato utkání budou řídit profesionální sudí, kteří mají mezinárodní metr. Ten je o něco přísnější, hodně se trestají fauly hokejkou, proto tolik trestů. I domácí si na to museli zvyknout, takže na obou stranách jsou ta čísla vysoká.

Ubránili jste i vašeho bývalého elitního střelce Markuse Korkiakoskiho, jenž přešel právě do Poruby. Musel jste hráčům připomínat, že mu nesmí dát ani kousek prostoru?

Nemusel (úsměv). Poruba má čtyři vyrovnané lajny, ve kterých prakticky nenajdete slabinu, takže to nebyla speciální příprava na něj. Více než polovina mužstva tu s ním ale hrála loni, takže věděla, co umí. Navíc proběhlo i nějaké to zdravé hecování, takže kluci na něj byli sami dobře připravení (smích).

Ze Slezska se vracíte pozdě v noci se dvěma zápasy v nohách, ve čtvrtek už vyrážíte na další dvojzápas do Přerova a Prostějova. Jaký bude program mezi těmito dvěma výjezdy?

Je to hodně složité a náročné. Do Přerova už nejspíš nepojedou reprezentanti do dvaceti let, kteří už se budou soustředit na závěrečnou přípravu na šampionát. Proto budeme rozdělení na dvě party. Ti, kteří nastoupí ve dvou utkáních na Moravě, dostanou v pondělí volno a v úterý a středu se zapojí do tréninků na Přerov a Prostějov. Mladíci půjdou na led i v pondělí, trénovat budou do středy a pak se od nás odpojí.