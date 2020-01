Jak vzpomínáte na své působení v Litoměřicích, vracíte se sem rád?

Odehrál jsem zde dobré sezóny, je to tady mé domácí prostředí a rád se sem vracím. Stále se tu cítím jako doma.

Vy jste ve Slavii teprve druhý zápas, ale jistě už jste zaznamenal na venkovních zápasech početnou fanouškovskou podporu sešívaných. Jak se Vám s ní hraje?

Je to příjemné, když nás fanklub přijede podpořit. Burcuje nás to k lepším výkonům.

Jaké jsou cíle Slavie do konce sezóny?

Hlavním cílem je dostat se přímo do play-off, být v šestce a nemuset do předkola, to je vždy ošemetné.

Z Kladna jste ve Slavii na střídavé starty, jak vám tato volba vyhovuje?

Jelikož nejsem na Kladně tolik vytěžovaný, jsem za střídavé starty velmi rád, protože je to pro dobrou věc. Mohu být klukům ve Slavii nápomocný. Doufám, že tato spolupráce bude pokračovat.

Když hrajete za Kladno, jak se Vám líbí fanoušci Rytířů?

Na Kladně jsou naprosto fantastičtí fanoušci, na domácích zápasech bývá téměř vždy vyprodaná hala. Umějí udělat neskutečnou atmosféru, bez nich by to bylo na ledě těžší.

Jaké to je být spoluhráčem Jaromíra Jágra?

Jarda je legenda, je to pan hokejista, každý je rád, když si s ním může zahrát.

S největší pravděpodobností budou vítězem základní části Chance ligy České Budějovice. Prozradíte nám svůj tip na postupujícího do extraligy?

To je těžké říct. Play-off je jiná soutěž. V tuto chvíli jsou České Budějovice suverénní, ale to nic neznamená. Ve vyřazovacích bojích se začíná zase od začátku.

Konečně vyšlo prohlášení, že Tipsport extraliga se uzavírat nebude, kdo podle Vás sestoupí do Chance ligy?

Ani tuto otázku si netroufám zodpovědět. Každý tým se musí soustředit na všechny zápasy. Je důležité bojovat až do konce.

AUTOR: JAKUB VÍTEK