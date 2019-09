Ústečtí hokejisté začali výborně, už v 5. minutě otevřel skóre Ondřej Bláha, ovšem ačkoliv trefil posléze Kordule ze samostatného úniku tyč, Slovan výrazně nedominoval. Naopak i Děčín měl své šance, v té největší vychytal Volke Petráše. Ani v prostřední části nepřišel žádný drtivý tlak ústeckých hokejistů, naopak druholigovému soupeři se povedlo srovnat zásluhou Smoly.

Žlutomodří ale záhy odpověděli, náskok jim vrátil Maršoun, klíčová pasáž přišla v závěru prostředního dějství. Právě Maršoun totiž dostal po zranění Smoly trest na pět minut plus do konce utkání, a to v době, kdy už na trestné lavici pykal Wojnar. Jenže nejen, že Děčínští nedokázali dvojnásobnou početní výhodu využít, naopak, po návratu druhého jmenovaného na led Slovan udeřil ve vlastním oslabení a odskočil na 3:1.

Poslední dvacetiminutovka už byla čistě v režii Slovanu, který ji ovládl jasně 5:0 a nakonec přeci jen splnil roli favorita. „Každé vítězství je cenné, ale hra se nám dnes moc nelíbila. Výsledek předvedené hře neodpovídá," kabonil se po utkání trenér Slovanu Tomáš Mareš. „Dali jsme sice hodně branek, ale až v poslední třetině a právě s ní jsme akorát spokojeni. Někteří hráči hrají pořád o místo v sestavě, ale moc nás nepřesvědčili.“

„O víkendu jsme měli náročný program, sehráli jsme tři zápasy ve třech dnech, což se na nás proti kvalitnímu soupeři trochu podepsalo. Hlavně v poslední třetině jsme neměli moc sil a tam nás Slovan přehrál, jak hokejově, takticky, tak rychlostně. Po dvou třetinách to bylo 3:1, což pro nás byl příznivý výsledek, ale v poslední třetině jsme fyzicky odešli a trochu to náš výkon shodilo,“ souhlasil děčínský kouč Jan Havlíček.

LITOMĚŘICE A DĚČÍN MAJÍ GENERÁLKY

Už ve čtvrtek pokračují hokejové přípravy dalšími zápasy. Děčín vyzve v domácím prostředí Engineers Prague, Litoměřice přivítají Sokolov. Pro oba celky to budou generálky na ligu.

Slovan cestuje na led extraligového Litvínova, generálku si odbude rovněž doma, ovšem až v sobotu proti Kladnu. Před utkáním má navíc klub naplánovanou tiskovou konferenci.

Hokej, příprava 2019:

HC Slovan Ústí nad Labem - HC Medvědi Děčín 8:1 (1:0, 2:1, 5:0)

Branky a nahrávky:5. Bláha O. (Kordule), 28. Maršoun (Wojnar, Mareš), 39. Wojnar (Kalaj), 44. Zukal, 49. Merta (Zdvořáček, Procházka), 50. Procházka (Merta), 51. Kordule (Procházka, Veber), 55. Havel (Merta) – 25. Smola (Ineman).

Rozhodčí: Novák, Volf – Biedermann, M. Janíček. Vyloučení: 3:4, Maršoun navíc 5+OK za KRO. Využití: . V oslabení: 2:0.

Ústí nad Labem: Volke – Zukal, Zdvořáček (A), Veber, Mareš, Zich, Müller – Havel, Merta, Procházka (C), Maršoun (A), Wojnar, Kordule, Kalaj, Bláha O., Bláha M.

Děčín: Lavinger – Loukota, Tenkrát, Kaltenböck, Zicho, Balcar – Zajan, Sýkora, Kuchynka, Damašek, Petráš, Dörner, Ineman, Smola, Faigl, Chovanec, Stuchlý.