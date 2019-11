Hokejisté Litoměřic vyzvou ve čtvrtek v 17.30 Přerov. "Musíme uplatnit hlavně naši rychlost," velí před zápasem kouč Stadionu Daniel Tvrzník.

Hokejový zápas Ústí a Litoměřice, Stadion Litoměřice, ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Ten nemohl být spokojen se dvěma třetinami posledního zápasu v Prostějově, kde kališníci prohrávali už 1:4. "Půlku zápasu jsme hráli jako by to byl nějaký silvestrovský srandamač," zhodnotil výkon svých svěřenců. "Věřili jsme ale, že po dvou třetinách není hotovo, což se potvrdilo. Mužstvo znovu ukázalo charakter a zápas otočilo," připomněl výhru 5:4 v prodloužení. "Fotbalovou terminologií to byl zápas dvou poločasů," oglosoval.