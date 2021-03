Výběr trenérů Bruka a Tvrzníka měl před posledním zápasem základní části poměrně široké spektrum soupeřů. Prostějov, Slavia, Sokolov i Ústí nad Labem, s nímž změřil souboj v posledním kole základní části. "Vybírat si nebudeme, ale rádi bychom se vyhnuli Moravě," hlásil už před utkáním za tábor kališníků Tvrzník.

Letošní vzájemné zápasy

16. 9. 2020

Sokolov - Litoměřice 12:5

(4:0, 3:2, 5:3)

18. 1. 2021

Litoměřice - Sokolov 4:3

(2:0, 1:2, 1:1)

Litoměřičtí nakonec otočili nepříznivě se vyvíjející duel s Ústím a regionálního rivala udolali po nájezdech 4:3. "Do zápasu jsme se dostávali hrozně pomalu. Sice jsme byli opticky lepší, ale výrazněji znát to bylo až ve druhé polovině zápasu," hodnotil severočeskou bitvu litoměřický kouč. "Poslední zápasy nás docela trápí koncovka, což opět dokazují i statistiky. Vyslali jsme 50 střel, deset jasných tutovek, pětkrát jdeme sami na brankáře, ten zápas měl být rozhodnutý daleko dřív," nebyl spokojený s produktivitou svých svěřenců.

Přesto ho nakonec ztracený bod mrzet nemusel. Spíš naopak. Pokud by totiž Stadion zvítězil za tři body, narazil by právě na Prostějov. Díky dvoubodovému zisku ho čeká více než o polovinu kratší výjezd do Sokolova. "Jestli to je dobrý soupeř? To řeknu až podle výsledku série," usmál se lodivod, který stojí na lavičce Severočechů už více než deset let. "Ve 2. kole jsme tam dostali 12 gólů, to není moc dobrá prognóza," vzpomněl na nepovedený duel, který jeho tým prohrál 5:12.

V odvetě ale svého soka zdolal. "Ty týmy už jsou teď úplně jiné, než byly v září. Ale tak či tak, soupeře už si stejně nevyberete. Pro nás je to určitě lepší varianta, než Prostějov. Bude se hrát hrozně rychle a dlouhé cestování v tom nabitém programu také ubírá síly," nastínil relativní spokojenost.

"My teď máme dva dny na to, připravit se na Sokolov, víc bych to už asi nerozebíral," uzavřel Tvrzník. První bitva, kterou uvidí Kalich aréna i diváci na streamu na hokejka.tv, je na programu už ve čtvrtek v 17 hodin.