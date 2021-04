Asi jediný, kdo by uvítal absenci tohoto souboje, jsou kališníci, kteří vedli v sérii už 3:1 a v obou dalších duelech měli favorita na lopatě. V pátém zápase drželi po dvou třetinách stav 2:1, v šestém střetnutí na vlastním ledě platilo toto skóre ještě dvě minuty před koncem. Pokaždé ale nakonec slavila Dukla.

"Samozřejmě to není úplně ideální situace, dvakrát jsme byli hrozně blízko a v hlavách to kluci asi mají," připustil litoměřický kouč Daniel Tvrzník. "Navíc jsme přišli i o Tomáše Svobodu, což je už třetí elitní útočník, jehož nebudeme moci využít. Je to komplikace, ale nechceme se na to vymlouvat. Sedmý zápas to je žrádlo pro všechny a já věřím, že se kluci ještě hecnou a odehrají skvělý zápas," nevzdával se naděje, ačkoliv jeho tým neproměnil ani jeden ze dvou mečbolů a výhodu má nyní domácí Jihlava.

Ta v šestém zápase utekla hrobníkovi z lopaty, 114 sekund před koncem vyrovnal s velkým štěstím Tomáš Harkabus. K jihlavskému útočníkovi se odrazil kotouč, který se svezl z hole střílejícímu Jiránkovi. "Jsme zklamaní, proto že jsme byli dvě minuty od senzačního postupu do semifinále. Odehráli jsme perfektní utkání, před hráči smekáme klobouk, zaslouží si absolutorium. Na ledě nechali všechno, bohužel play-off je takové a v prodloužení jsme inkasovali branku my," líčil pro klubový web Tvrzníkův kolega David Bruk.

"Je to obrovská smůla, ještě dvě minuty před koncem jsme drželi postupový výsledek. Po zápase jsme koukali na video a puk se jejich hráči odrazil šťastně přímo na hokejku. Měli jsme to umlátit za každou cenu, ale bohužel rozhodne sedmý zápas," mrzelo po utkání, které Dukla urvala až v 89. minutě ve druhém prodloužení, litoměřického obránce Jiřího Jebavého. Zkušený bek ale věří, že tým tento direkt nezlomí. "Máme v kádru i zkušené hráče, je to hokej, to se stává. U mladších kluků to bude na nás, abychom jim řekli, co a jak. Nesmíme si z toho dělat hlavu, pořád není rozhodnuto," zavelel bojovně před rozhodující bitvou.

Ta odstartuje na jihlavském zimním stadionu už v 17 hodin, tedy o půl hodiny dříve, než bývá na Vysočině zvykem, přímým přenosem ji bude vysílat ČT Sport. I tentokrát je ve hře možný maraton, pokud skončí v základní hrací době zápas remízou, prodlužuje se do té doby, než padne gól. Pokud kališníci postoupí, narazí v semifinále, které odstartuje už v pátek, na Jágrovo Kladno.