„Uhrát nulu na půdě nejofenzivnějšího soupeře je skvělé. Roman Málek si to za poslední zápasy zasloužil, ale byla to práce celého týmu. Spousta zblokovaných střel, vyhraných soubojů. Myslím si, že zasloužené tři body,“ hodnotil svůj první návrat do Litoměřic v roli soupeře Daniel Tvrzník. „Musím říct, že pro nás to bylo proti Slavii od začátku až do konce absolutně nevydařené utkání. Na soupeře jsme se připravovali, chtěli jsme si vytvořit větší tlak, ale bohužel to vypadalo tak, že jsme se přišli zahrát a ne vyhrát,“ viděl litoměřický trenér Radim Skuhrovec.

