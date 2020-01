Za výkon jste hráče chválili, body ale nevezete, jak se dá takový zápas zhodnotit?

Těžce. Myslím, že jsme to favoritovi udělali hodně těžké, ale… Jsme prostě zklamaní, body nemáme.

Ztratili jste tříbrankový náskok, v čem byla chyba?

Domácí měli velký tlak, je škoda, že po našem třetím gólu jsme docela brzy inkasovali. To Budějovice nakoplo, nutily nás k chybám a my je bohužel dělali.

Našel byste nějaký zlomový moment, nebo bylo jen otázkou času, než se domácí začnou prosazovat?

Myslím, že to byla právě ta první branka soupeře. Kdyby stav 0:3 vydržel déle, byl by to úplně jiný zápas. Bohužel jsme inkasovali moc brzo a domácí se zvedli. Pak už bylo hodně těžké s nimi hrát.

Nemůže takhle smolná prohra zanechat stopy na psychice hráčů?

Já si myslím, že jedině stopy pozitivní. Určitě jsme tam nejeli s tím, že případná porážka by byla nějakou katastrofou. Myslím, že si naši mladí hráči ozkoušeli, že se mohou měřit s jednoznačným favoritem soutěže, což by jim mělo dodat sebevědomí do dalších zápasů.

Hrajete už na čtyři pětky, přesto je sled zápasů velice rychlý, nedocházejí vám trochu síly?

To si nemyslím. Pro všechny týmy je to stejné, v našem případě to o fyzičce určitě není. Spíše nás trápí marodka, zejména v obraně to často dost lepíme. Dlouhodobě zraněný je Kukla, z mistrovství světa juniorů se vrátil zraněný Mlčák.

Na jihu Čech si odbyl premiéru v kališnickém dresu sedmnáctiletý Ondřej Baláž, jak hodnotíte jeho výkon?

První zápas mezi seniory, lídr soutěže, šest a půl tisíce diváků… Těžká premiéra, ale myslím, že se s tím popasoval velice dobře.

Lehce vám utíká elitní čtyřka týmů, projevuje se, že hrajete se samými silnými týmy v lepší nadstavbové skupině?

Já bych řekl, že od druhého po osmé místo je tabulka i týmy vyrovnané. To, že jsme teď párkrát prohráli a klesli z druhého místa na páté, se může zase brzy otočit na druhou stranu. Je dobře, že kluci hrají takto těžké zápasy, je to pro ně škola a je to určitě lepší, než kdybychom hráli tu spodní skupinu.

Teď hostíte Přerov, který je čtyři body od vás a letos jste ho ještě neporazili…

Je to pro nás nepříjemný soupeř, protože má samé velké a zkušené hráče. Naši mladíci kila trochu ztrácí, musíme to tedy vynahradit aktivitou a pohybem. Věřím, že když budeme hrát rychlý hokej, uspějeme.