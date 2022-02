"Sedmdesát bodů většinou v klidu stačilo na play-off, letos nemusí stačit ani na setrvání v soutěži. Osobně doufám, že Ústí se ze současné šlamastyky dostane, přál bych si je do play-off," vyjádřil se litoměřický lodivod. Ten má ze svých řad zkušenosti i s finským hokejem, proto okomentoval také případnou finskou náhradu na postu reprezentačního kouče. "V tomto ohledu jsem trochu skeptický, ale přetáhnout Jalonena k českému nároďáku by byl z mého pohledu skutečný majstrštyk."

K vítězství v základní části Chance ligy jste se Sokolovem zvládli hned první mečbol, byla před ním cítit nervozita?

Před zápasem v kabině nervozita určitě nebyla, spíš velké odhodlání, ale na ledě se pak v 1. třetině přeci jen projevila. Bylo to ale až v průběhu zápasu, naštěstí jsme se s tím nakonec srovnali.

Stadion, Stadion! Kalich Aréna tleskala vestoje vítězům základní části

Jaké jsou pocity nyní?

Mísí se v nás překvapení i uspokojení. Sezóna pokračuje, takže nám tenhle úspěch dojde asi až později. Kdyby nám někdo pár let zpět, nebo vlastně i před letošní sezónou, řekl, že tohle dokážeme, asi bychom mu nevěřili.

Projekt Dukla

Rozvojový program pro mladé hráče, na němž se podílí Český svaz ledního hokeje a prvoligový klub HC Stadion Litoměřice. Jeho cílem je zjednodušit a usnadnit nadějným mladíkům přechod z juniorské kategorie do dospělého hokeje. Má pomoct hráčům, kteří si nevybojují místo ve svých extraligových klubech, k většímu zápasovému vytížení.

Základní část ještě pokračuje, ale odměníte nějak hráče? Třeba nějakým volnem během dlouhého výjezdu do Havířova, který vás ještě čeká, nebo lehčím tréninkem…

Úlevou v tréninku určitě ne, play-off bude náročné a musíme se na něj dobře připravit, ale s tím prvním jste se trefil. Zvažujeme, že do Havířova bychom s sebou nemuseli brát kompletní tým a mohli bychom nechat zejména starší hráče odpočinout. Na druhou stranu ten kádr nemáme tak široký, abychom si mohli dovolit nechat doma třeba první dvě lajny.

Vítězství v základní části je jen dílčí úspěch, jaký bude cíl pro play-off?

Kdyby se hrály vyřazovací boje někdy v prosinci či lednu, kdy jsme lize, myslím si, opravdu dominovali a táhli tu dlouhou sérii výher, tak by se asi mluvilo ještě o vyšších cílech, ale ten tým máme teď trochu jiný. Některé hráče si týmy vytáhly do extraligy, máme i nějaká zranění, tím si ale nechceme dělat alibi. Po zápase se Sokolovem přišlo klukům do šatny poděkovat vedení klubu a jako cíl zazněla účast v semifinále, což by byl historický úspěch litoměřického hokeje.

A má podle vás Stadion i na víc? Třeba i na baráž o extraligu?

Já bych řekl, že v současné situaci jsou tam větší favorité i na finále. Některé týmy chytly parádní formu, která by v konfrontaci s námi určitě hovořila pro ně. Na druhou stranu letošní sezónu máme určitě dobrou, takže neudělat alespoň to semifinále by bylo nejspíš velkým zklamáním.

Jako vítěz základní části ale budete patřit do role favoritů. Jak na tento tlak připravíte mladší hráče, které máte v týmu?

Zaprvé máme v kabině dostatek zkušených kluků, kteří si je určitě zdirigují. Zadruhé jsme v posledních kolech dostali pár facek, které nás snad posadí zpátky na zadek. Uvidíme také, kteří hráči nám zůstanou, protože někteří budou povolaní do svých juniorských týmů na pomoc v play-off.

Zlý výkon! O play-off Slovan téměř přišel, barážová hrozba roste

Je nějaký soupeř, kterého byste si vyloženě přáli či nepřáli do čtvrtfinále?

Rozhodně bychom nechtěli Přerov, který chytil neskutečnou formu, navíc má velké množství zkušených a silných hráčů, to by byl hodně nepříjemný protivník. Já osobně bych si přál Ústí, ale ne proto, že bych je nějak podceňoval. Podle mého by to ale bylo atraktivní derby pro diváky, dobrá dojezdová vzdálenost, navíc mám ke Slovanu stále nějaký vztah, protože jsem tam roky působil. Přál bych jim, aby to play-off udělali.

Boj o záchranu

Sestupový klíč letošního ročníku Chance ligy je nemilosrdně přísný. Hned tři celky potká přímý sestup, tuto smutnou jistotu už mají Kadaň, Havířov a Benátky nad Jizerou. Další dva celky si spolu zahrají sérii play-down, poražený doplní zmíněnou trojici. Ani vítěz ale nebude mít vyhráno, čekat ho bude ještě baráž s vítězem 2. ligy, na kterého navíc bude čekat téměř měsíc.

Momentálně se ale nachází ve velice těžké situaci, dokonce mu reálně hrozí baráž o 2. ligu. Co říkáte na přísný sestupový klíč, kde ani 70 bodů nemusí stačit na udržení v soutěži?

Když to řeknu hovorově, je to prostě masakr. Tuším, že z posledních osmi zápasů snad šest vyhráli, a stejně se z té 14. příčky nepohnuli. Liga je strašně vyrovnaná, jak v boji o play-off tak v boji o záchranu to bude o pár bodech. Na druhou stranu všichni věděli před sezónou, do čeho jdou, i proto řada týmů už v létě, nebo ještě v průběhu ročníku posilovala. Každopádně 70 bodů většinou v klidu stačilo i na play-off, teď to nemusí stačit ani na setrvání v soutěži, a to se hraje ještě méně zápasů, než bývalo dřív. S kolegou Brukem jsme si říkali, že můžeme být rádi, kolik bodů jsme si nahráli v uplynulých měsících, a že se nás tenhle nervák teď netýká.

Nervákem se dá nazvat i sledování současné reprezentace, která v Pekingu poprvé v historii neprošla do čtvrtfinále na velkém turnaji. Vy jste v létě řekl, že Pešán český hokej pozvedne, nezměnil jste názor?

To je strašně těžká otázka (odmlčí se). Do áčka dorostly ročníky, které v mládeži na velkých turnajích nedominovaly, takže těžko teď mohou dominovat v seniorské reprezentaci. Naopak ti evropsky či světově nadprůměrní hokejisté postupně končí kariéry, a pak je to takový výsledek. Myslím ale, že je to i odraz naší extraligy, kde dominují hráči jako Gulaš či Plekanec, což jsou čtyřicátníci, to je prostě špatně. Vždyť hrát v ní ještě může, a velice dobře, i padesátiletý Jágr, nemyslím si, že to je dobrá vizitka naší nejvyšší soutěže. Ani v TOP evropských soutěžích, jako jsou finská liga či KHL, už o naše mladé hráče není takový zájem, jako dřív.

Ale třeba Slovensko ukázalo, že i s takovými hráči jde udělat úspěch…

To ano, ale musí se vám sejít spousta věcí. Třeba Finové také tuším před dvěma lety vzali na MS pouze hráče z tamní ligy a stali se mistry světa. Řekl bych, že Češi vždy těžili především z fantastických brankářů. Nechci rozhodně nijak vinit Šimona Hrubce, ale myslím, že to nebyl silně nadprůměrný výkon. Každopádně mě mrzí nálada, která teď okolo českého hokeje je. Vytahuje se tu spousta špíny, a to rozhodně nepomáhá. Ten sport potřebuje širokou základnu, peníze, a tohle není cesta, jak toho dosáhnout. Měli bychom zůstat pozitivní.

Milan Antoš o projektu Dukla

Bývalý hokejový útočník se v polovině února ve své rubrice Antošova břitva vyjádřil nejen k případnému odvolání kouče Pešána, ale také k projektu Dukla."Koukal jsem na Slováky, kteří mají ve výběru dva hodně mladé kluky - Nemce a Slafkovského. A je se ptám, kde je ta naše slavná Dukla z Litoměřic, do které cpeme peníze a oslavujeme ji, jak je úspěšná v Chance lize. Kde jsou ti kluci, které tam vychovali? Proč nejsou na olympiádě, na mistrovství světa? Protože tam žádní nejsou! Je to jen bublina, aby se tam poschovávali hráči a známí, která ale ve skutečnosti neprodukuje hráče, jako by "Dukla" měla. To jsou hlavní chyby, které vidím, že rozhodují o úspěchu a neúspěchu."

Jedním z kritiků byl také Milan Antoš, jenž se opřel i do litoměřického projektu Dukla. Co říkáte na jeho vyjádření?

Upřímně mě překvapuje, co občas z Milana vypadne. Známe se dlouho, vím, že je upřímný, nebojí se věci pojmenovat a říká to tak, jak to cítí. Co se Dukly týče, jsem přesvědčený o tom, že když jsou u nás hráči déle, ten progres tam je. Příkladem jsou letos třeba hráči jako Tomáš Urban či Josef Koláček, kteří už pravidelně naskakují i v extralize. Pokud sem ale někteří manažeři pošlou 18 či 19leté hráče třeba jen na měsíc nebo dva, nelze očekávat, že z nich vychováme hráče pro olympiádu nebo mistrovství světa. V loňské sezóně se navíc juniorské soutěže vůbec nehrály, letos jsou velice těžké, takže spousta těch kluků musí pomáhat tam. Nechci s Milanem válčit přes média, ale když chce člověk kritizovat, měly by být nějaké výsledky vidět i za jeho prací. U slávistické mládeže je nějakých 10 let, a kolik hráčů bylo odtamtud nominovaných třeba na MS v mládežnických kategoriích?

Trenér Pešán byl nakonec odvolán, mezi možnými nástupci se skloňuje i jméno Kariho Jalonena. Vy máte s Finy zkušenost z Litoměřic (za Stadion hraje Sihvonen, dříve zde působil Korkiakoski, pozn autora), byla by to podle vás dobrá volba?

V tomto ohledu jsem trochu skeptický, každopádně je to v posledních letech velice úspěšný trenér a bavilo by mě sledovat jeho práci. Mohl by českému hokeji předat spoustu cenných poznatků zvenčí. Přetáhnout ho k českému nároďáku by byl z mého pohledu skutečný majstrštyk.

Již zmíněným Slovákům zahraniční kouč Craig Ramsay pomohl…

To ano, ale úspěch se dostavil po třech či čtyřech sezónách, takže pokud by to s Jalonenem skutečně klaplo, tak doufám, že by to bylo na nějaký delší časový úsek, aby měl na svou práci čas.