„Nám zápasy, kde musíme plnit roli favorita, kvůli mladému mužstvu příliš nesedí," přiblížil Tvrzník, kterého ale může těšit skvělá forma korunovaná dvěma víkendovými výhrami v Porubě respektive Frýdku-Místku. „My i starší hráči musíme ty mladé trochu krotit. Po úspěchu se nám často stává, že přijde nějaký útlum, špatný přístup, takže euforie teď samozřejmě je, hráči dělají, co po nich chceme, ale nesmíme je nechat moc zkrátka,“ upozornil. „Ta černá práce tam musí být pořád, jakmile půjdeme hrát jen hokej, vymstí se nám to.“

Pro Ústí je váha derby větší, Litoměřičtí to podle Tvrzníkových slov díky řadě přespolních hráčů z mládežnických reprezentací tolik neprožívají. „Máme hodně kluků mimo region, takže to ani jako derby nebereme. Pro nás je to další z řady zápasů, které jdou hrozně rychle za sebou,“ řekl před zápasem trenér Stadionu.

„Pro nás to samozřejmě derby je, už proto, že díky marodce dostanou šanci i naši kluci z juniorky,“ opáčil asistent trenéra hostů Vladimír Evan. Mimo hru jsou obránci Müller a Málek, zraněný je i Severa, angínu má Havel. „Litoměřice jsou určitě favorit, hrají v horních patrech tabulky a jsou v pohodě, i nám se ale poslední zápasy celkem povedly,“ předeslal dále Evan.

ROZLUČKA S ROUBÍKEM A VOLKEM BUDE

Slovan také ujistil, že plánuje rozlučku s Jaroslavem Roubíkem i Martinem Volkem, kteří nedávno ukončili aktivní kariéru a budou v Ústí pokračovat na trenérských postech.

„Klub plánuje v druhé polovině sezóny exhibici na ústeckém zimním stadionu, kde na jedné straně nastoupí „HC Slovan Garda“, složená z bývalých ústecký hráčů, a druhé straně za tým „HC 4177“ Jaroslav Roubík a Martin Volke a jimi pozvaní hráči, kteří je doprovázeli v průběhu kariéry. Zároveň v rámci tohoto utkání bude vyřazeno ze sady HC Slovan číslo 41 a J. Roubík a M. Volke budou přijati do Síně slávy HC Slovan. O datu akce budete včas informováni,“ zveřejnil Slovan na klubovém webu.