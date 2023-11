Tři kanadské body Filipa Kuťáka pomohly Litoměřicím ke třetímu vítězství za sebou. To je udrželo na třetí příčce, mimo jiné i před konkurentem ze Sokolova, na jehož ledě kališníci uspěli 4:2.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Severočeši měli vynikající nástup, už ve 4. minutě vedli o dvě branky po trefách Sihvonena a Krutila. Domácí Baník sice postupně srovnal, jenže ve 35. minutě obstaral vítěznou trefu Koláček. Výhru pak pečetil do prázdné branky sedm vteřin před koncem právě Filip Kuťák, jemuž ovšem gentlemantsky přenechal kotouč Jícha.

„Vstup do utkání se nám povedl nad očekávání, což nás možná trochu uchlácholilo. Druhá třetina z naší strany nebyla příliš dobrá, což se projevilo i na skóre. Do třetí části jsme ale opět naskočili tak, jako do té první a závěr zápasu už jsme si zkušeně pohlídali,“ zhodnotil vítězný duel asistent trenéra Přerosta Franišek Ptáček. Ve středu hostí kališníci od 17.30 Zlín.