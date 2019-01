Litoměřice - Hokejisté Litoměřic prohráli doma s Prostějovem 2:5. Naštěstí se nedařilo ani Třebíči, která padla v Mostě a díky tomu drží Stadion stále solidní pětibodový náskok na postup do předkola play-off. Do konce základní části chybějí poslední čtyři kola.

Kališníci vstoupili do zápasu velmi aktivně a hned od první minuty ohrožovali Horčičkovu svatyni. V třetí minutě našel Milan Toman osamoceného Petra Beránka v mezikruží, který z otočky poslal kotouč do Horčičkovy rukavice. Další velká šance přišla v první přesilovce, kterou domácím nadělil Patrik Husák. Po dlouhé kombinaci se puk dostal na hůl Tomáše Horny. Ten nabídl kotouč Janu Bergerovi, který střelou z voleje minul prázdný prostor v prostějovské svatyni.

Stadion měl hru plně pod kontrolou a ustavičné bombardování Horčičky začalo nést své ovoce v patnácté minutě. Do útočného pásma prorazil Lukáš Vantuch, kterému těsně před brankovištěm vypíchl kotouč z hole jeden z Jestřábů. K jeho smůle ho však poslal přímo na hůl Ondřeje Kopty, který neměl sebemenší problém maskovaného muže v prostřejovské bráně přechytračit – 1:0.

Pak ale přišla studená sprcha. Přesně o minutu později využil závaru před domácí svatyní Jakub Čuřík, který se vynořil zpoza branky a poslal kotouč do levého kruhu pro vhazování na připraveného Tomáše Protivného. Jestřáb s číslem 26 na zádech se napřáhl a záhy bylo vyrovnáno. Vzápětí byl za hákování vyloučen Milan Toman a druhá branka Prostějova byla na světě. Jakub Čuřík podruhé obkroužil litoměřickou svatyni a místo přihrávky se tentokrát rozhodl zakončit k vzdálenější tyčce – 1:2.

Na začátku prostřední dvacetiminutovky potrápila hosty litoměřická druhá lajna. Nejprve po střele Bergera nebezpečně dorážel Přeučil a o několik sekund později získal kotouč Tomáš Horna, který projel prostějovskou obranou jak nůž máslem a zastavil ho až připravený Horčička. Tlak pokračoval i v následující přesilovce, ale stále bez výsledku.

Až další hra v početní výhodě přinesla dlouho očekávanou vyrovnávací branku. Kapitán kališníků Jaroslav Kalla se chopil kotouče v pravém kruhu pro vhazování a prudkou dělovkou pohřbil puk za Horčičkova záda. Takřka okamžitě poté proklouzli do útočného pásma Nedvídek s Vantuchem, ale jejich akce třetí branku Stadionu nepřinesla.

V čase 29:10 se na světelné tabuli rozsvítilo číslo 3 v kolonce branek hostí. Před Pavelku se nastěhovalo hned několik hráčů obou stran a velmi nepřehledné situace využil Luděk Kuncek -- 2:3. Neuběhlo ani pět minut a Jestřábi mohli slavit další přesný zásah. Do ukázkového přečíslení se dostala dvojice Krejčík-Šlahař, přičemž druhý jmenovaný si připsal svou osmou branku v letošní sezóně.

Třetí třetina přinesla pouze několik šancí kališníků, jelikož prostějovští se rozhodli dvoubrankový náskok hájit a do útočného pásma se rozhodně nehnali. V přesilovce našel Doležal volného Davida Švagrovského, ale ani s jeho střelou neměl Luboš Horčička nejmenší problém. O několik minut později se v podobné situaci ocitl Tomáš Horna, který zasáhl hrudník prostějovského gólmana. Jediná branka ve třetí části padla do prázdné litoměřické sítě. Minutu před koncem si svůj druhý zářez v dnešním utkání připsal Jakub Čuřík a bylo definitivně rozhodnuto.



Ohlasy trenérů

Miloš Říha (HC Stadion Litoměřice): Soupeř nás jednoznačně vyškolil v efektivitě. Pokud měl tři šance a dal z nich čtyři góly a pátý do prázdné brány, tak je to pro nás dost kruté. Na začátku jsme se chtěli dostat do tlaku, což se nám povedlo. 15 minut jsme na hosty tlačili, dokonce jsme vstřelili vedoucí branku. Bohužel jsme vzápětí během střídání inkasovali a to bylo klíčové. Když se nám podařilo vyrovnat na 2:2, tak nám soupeř ob střídání vstřelil další branku. Každý z těchto gólů jsme dostali velmi brzo a to ve velmi laciných situacích. Ve třetí třetině jsme to chtěli otočit, šancí jsme měli dostatek. Protože ale nedáváme góly, těžko můžeme průběh utkání změnit.

Kamil Přecechtěl (LHK Jestřábi Prostějov): Odehráli jsme výborný zápas. Myslím si, že jsme předvedli velmi dobrý taktický výkon. Čekali jsme na brejky, které se nám také naskytly a my se jich nebáli využít. Domácí nám to trochu ulehčili v tom, že na nás nevytvořili až takový tlak, jaký jsme očekávali. Proto jsme s našimi silami vydrželi až do konce, i když musím uznat, že to bylo utkání velmi náročné.

Litoměřice - Prostějov 2:5

Branky a nahrávky: 15. Kopta (Vantuch), 29. Kalla (Doležal, Toman) - 16. Protivný (Čuřík, Novák), 19. Čuřík (Novák, Moskal), 30. Kuncek (Luňák, Husák), 34. Šlahař (Krejčík, Illéš), 60. Čuřík (Novák, Moskal). Rozhodčí: Grech - Svoboda, Maštalíř. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1050. Střely na branku: 44:24. Průběh utkání: 1:0, 1:2, 2:2, 2:5.



HC Stadion Litoměřice: Pavelka (Michajlov) – Toman, Bílek, Pavlas, Piegl, Šulc, Mikliš, Bažant – Kalla, Doležal, Švagrovský – Horna, Berger, Přeučil – Kopta, Nedvídek, Vantuch – Krátoška, Valášek, Beránek – Racek.



LHK Jestřábi Prostějov: Horčička (Neužil) – Drtina, Vokurka, Mojžíš, Rudl, Husák, Protivný, Kaluža – Luňák, Venkrbec, Kuncek – Novák, Moskal, Čuřík – Šlahař, Illéš, Krejčík.

Vojtěch Martinek